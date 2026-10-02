Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Il risultato è eloquente: dall'11 luglio si sono registrati ingorghi davanti al tunnel in 82 giorni su 83. Il picco è stato raggiunto sabato 18 luglio, quando la coda in direzione sud ha toccato i 20 chilometri, con tempi di attesa fino a 200 minuti. Ma anche al di fuori dei periodi di vacanza la sua analisi restituisce un quadro chiaro: a settembre si sono formati ingorghi ogni giorno feriale.

Tra le 11 e le 18, il traffico è praticamente sempre congestionato. «Il momento migliore per passare è solitamente la mattina presto o il tardo pomeriggio», spiega Bacchini. Molto, però, dipende dal giorno della settimana. «Guardo la mappa e vedo quando la coda di auto inizia ad accorciarsi».