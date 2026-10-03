Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Le giovani coinvolte sono due: una era ancora sua allieva al momento dell’arresto, mentre l’altra aveva già concluso le scuole medie. Una delle due avrebbe subito la maggior parte dei comportamenti contestati.

Stando alle informazioni raccolte da laRegione, per gran parte degli episodi la procuratrice avrebbe contestato la forma più grave di violenza carnale prevista dall’articolo 190 del Codice penale, riferendosi in particolare all’esercizio di pressioni psicologiche.