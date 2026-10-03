Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

La situazione si è ulteriormente accesa quando un giornalista ha sostenuto che, nella gara d'andata, alcuni giocatori israeliani sarebbero stati definiti «scimmie» dagli irlandesi. Un funzionario ha interrotto il reporter definendo l'accusa «completamente falsa» e gli è stato tolto il microfono. «Non mi tocchi», ha reagito il giornalista. A quel punto la delegazione irlandese ha abbandonato la sala e Hallgrimsson ha successivamente parlato con giornalisti selezionati nella zona degli spogliatoi.

La partita di domenica si disputerà per motivi di sicurezza a Backa Topola, in Serbia, e a porte chiuse. Già in occasione dell'andata, giocata in Ungheria, erano emerse forti tensioni: i giocatori irlandesi avevano rinunciato a gesti di fair play nei confronti degli israeliani e avevano abbassato la testa durante l'inno di Israele. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar aveva criticato duramente il comportamento.