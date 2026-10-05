Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
L'ultimo giorno di servizio, per la nota struttura di lusso del Luganese, sarà il 30 dicembre. Come già annunciato in precedenza riaprirà a maggio, ma il destino dei dipendenti è tutto fuorché chiaro.
COLLINA D'ORO - 12 milioni di franchi per «riportare la (...) struttura a standard contemporanei» con diversi mesi di lavori e - nel frattempo - il licenziamento collettivo di tutto il personale. Sono questi i piani di Dot Life SA per l'Hotel Villa Principe Leopoldo di Collina d'Oro.
A confermarlo, in una lettera inviata al personale dipendente entrata in possesso della redazione, è la stessa azienda. Della chiusura, temporanea, se ne era già parlato a metà settembre. Era stato inoltre confermato che avrebbe avuto «conseguenze sul personale».
I licenziamenti sarebbero 76 sugli 81 attualmente occupati. Alcuni capi reparto dovrebbero rimanere impiegati con «mansioni di preparazione alla riapertura e di accompagnamento ai lavori». I tagli effettivi verranno idealmente comunicati «fra ottobre e novembre 2026».
L'ultimo giorno di lavoro per la maggioranza del personale sarà quindi il 30 dicembre «con il 31 dicembre quale giorno di congedo pagato». Previste, inoltre, misure di accompagnamento e anche «una gratifica fedeltà» per chi continuerà a lavorare fino all'ultimo giorno previsto dal proprio contratto.
«Siamo pienamente consapevoli dell'impatto che questo scenario può avere su ciascuno di voi, tanto sul piano umano quanto su quello professionale. Si tratta di una scelta maturata al termine di un percorso lungo e ponderato, nel corso del quale abbiamo valutato con cura ogni possibile alternativa», riporta la lettera.
Dot Life sottolinea «il carattere temporaneo della misura» e la volontà dichiarata di procedere alla riassunzione dei collaboratori «che saranno necessari per la ripresa dell'attività».
Non è però chiaro quando, come e chi potrà essere reintegrato a partire dal 1° maggio (data prevista per la fine dei lavori), poiché «a causa di possibili ritardi nell'esecuzione dei lavori, della riapertura progressiva dell'attività e di eventuali ridimensionamenti connessi al progetto, non siamo attualmente in grado di garantire la riassunzione di tutti gli attuali dipendenti».
Il progetto di ammodernamento che riguarderà la struttura di Collina d'Oro fa parte di un'importante serie di lavori previsti sulle proprietà di Dot Life SA tra le quali non solo il Principe Leopoldo ma anche Villa Sassa. Il totale dell'investimento si aggira attorno ai 52 milioni di franchi (40 milioni, la maggior parte, per Villa Sassa).