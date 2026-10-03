L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

L'Ambrì continua a soffrire, ma non smette di pungere. Heim e Muggli sprecano un ottimo due contro uno, poi il Friborgo prende definitivamente il comando delle operazioni. Tapola legge il momento e a 8'13" dalla sirena chiama time-out per spezzare la pressione. La partita si fa sempre più fisica. Uno scontro tra De La Rose e Kodytek lascia il ceco a terra, ma l'Ambrì non si scompone. E a quattro minuti dalla fine piazza il colpo che sembra chiudere i conti. Järventie serve Schnarr, che lascia partire una bordata all'incrocio dei pali e fa esplodere il settore ospiti. 2-0. Una rete splendida e pesantissima.