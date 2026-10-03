L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
I biancoblù resistono all'assalto del Friborgo e si impongono 2-1 al termine di una battaglia: Müller e Schnarr firmano le reti. Wüthrich è decisivo nel finale.
I biancoblù resistono all'assalto del Friborgo e si impongono 2-1 al termine di una battaglia: Müller e Schnarr firmano le reti. Wüthrich è decisivo nel finale.
FRIBORGO - Reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, l'Ambrì cercava punti pesanti nella tana del Dragone. E la risposta è stata quella che Tapola voleva: solidità, sacrificio e concretezza. Con Inti Pestoni di nuovo nel lineup al posto dello squalificato Borradori, al fianco di Joly e Kodytek, i biancoblù hanno espugnato la BCF Arena imponendosi 2-1 al termine di una battaglia serratissima.
Tapola deve fare i conti anche con l'assenza di Tim Heed e si presenta con appena sei difensori di ruolo. L'Ambrì parte però forte e mette subito in difficoltà i campioni svizzeri. Anche il rientrante Pestoni si rende pericoloso, senza riuscire a superare Galley, preferito a Waeber.
Una penalità di Grassi in zona offensiva interrompe momentaneamente la spinta leventinese. Il successivo power play del Friborgo viene però neutralizzato dal box play biancoblù, non senza qualche brivido. Un esercizio che, prima di questa sfida, era il peggiore della Lega con appena il 66,6% di riuscita.
Al 12' l'Ambrì passa. Un errore di Streule spiana la strada a Miles Müller, che non perdona e fulmina Galley. Poco dopo Schmid colpisce un clamoroso palo, ma sono ancora gli ospiti a creare le occasioni migliori. Il primo tempo si chiude così con l'Ambrì meritatamente avanti e, soprattutto, ritrovato dopo le ultime due uscite.
Compatto, aggressivo e pronto a ripartire, l'Ambrì mantiene la stessa identità anche nel periodo centrale. Il Friborgo cresce e alza la pressione, ma Wüthrich risponde presente sulle conclusioni di Sörensen e Bertschy, tra le più pericolose della serata. I biancoblù, però, non rinunciano a colpire in contropiede. Su una ripartenza Järventie si ritrova tutto solo davanti a Galley con sul bastone il disco del raddoppio, ma il Top Scorer non riesce a concretizzare. Il Friborgo insiste, l'Ambrì resiste: anche il secondo periodo va in archivio con gli ospiti avanti di una rete.
Nel terzo tempo i leventinesi partono ancora con il piede sull'acceleratore e per diversi minuti si fanno preferire. Poi il Friborgo aumenta i giri, trascinato soprattutto dalla linea di Sörensen. L'Ambrì, però, resta compatto: cambi corti, grande intensità e massima attenzione, seguendo alla lettera il piano di Tapola. Quando la difesa e Wüthrich non bastano, ci pensa il palo. È quello che salva i biancoblù sul tiro di Nemeth, che poco prima di metà periodo fa tremare la gabbia ospite.
L'Ambrì continua a soffrire, ma non smette di pungere. Heim e Muggli sprecano un ottimo due contro uno, poi il Friborgo prende definitivamente il comando delle operazioni. Tapola legge il momento e a 8'13" dalla sirena chiama time-out per spezzare la pressione. La partita si fa sempre più fisica. Uno scontro tra De La Rose e Kodytek lascia il ceco a terra, ma l'Ambrì non si scompone. E a quattro minuti dalla fine piazza il colpo che sembra chiudere i conti. Järventie serve Schnarr, che lascia partire una bordata all'incrocio dei pali e fa esplodere il settore ospiti. 2-0. Una rete splendida e pesantissima.
Rönnberg prova allora il tutto per tutto, richiamando Galley in panchina già al 55'58". La mossa paga: al 58'12" De La Rose risolve una mischia nello slot e riapre la partita. E il finale diventa un assedio. Subito dopo l'ingaggio, Järventie si prende due minuti per bastone alto e regala al Friborgo un'ultima enorme occasione. I padroni di casa spingono con tutto quello che hanno, ma l'Ambrì si chiude a riccio. La difesa tiene, Wüthrich para tutto e il fortino biancoblù non crolla.
Dopo due sconfitte consecutive, l'Ambrì ritrova così vittoria, solidità e fiducia. E lo fa nel modo più significativo: espugnando la tana del Dragone e resistendo fino all'ultimo secondo all'assalto dei campioni svizzeri.
FRIBORGO - AMBRÌ 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)
Reti: 12'06" Müller 0-1, 55'49" Schnarr (Järventie) 0-2, 58'12" De La Rose (Schmid, Reber) 1-2.
FRIBORGO - Galley; Jecker, Rathgeb; Richard, De La Rose, Bertschy; Streule, Seiler; Dorthe, Schmid, Sörensen; Nemeth, Grossinklaus; Reber, Borgström, Taibel; Grangier; Marchon, Walser, Etter, L. Hedlund.
AMBRÌ - P. Wüthrich; Pezzullo, D. Wüthrich; Müller, Heim, Muggli; Kreü, Terraneo; Järventie, Schnarr, De Luca; I. Dotti, Z. Dotti; Pestoni, Kodytek, Joly; L. Landry, M. Landry, Grassi; Forget.
Penalità: Friborgo 1x2', Ambrì 1x2'
Note: BCF Arena, 9'760 spettatori. Arbitri: Daniel Piechaczek - Lars Arpagaus / Benjamin Francey - Stany Gnemmi
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|8
|23
|8
|0
|34
|18
|16
|2
|Langnau
|9
|15
|5
|4
|34
|29
|5
|3
|Ginevra
|9
|15
|5
|4
|28
|26
|2
|4
|Ambrì
|9
|14
|5
|4
|25
|30
|-5
|5
|Friborgo
|9
|14
|5
|4
|27
|22
|5
|6
|Davos
|9
|13
|4
|5
|24
|24
|0
|7
|Lausanne HC
|9
|12
|4
|5
|28
|32
|-4
|8
|Ajoie
|8
|11
|4
|4
|23
|23
|0
|9
|Zugo
|5
|10
|3
|2
|21
|12
|9
|10
|Bienne
|8
|10
|3
|5
|27
|28
|-1
|11
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|9
|10
|3
|5
|26
|35
|-9
|12
|Berna
|7
|9
|2
|4
|21
|22
|-1
|13
|Lugano
|6
|8
|3
|3
|22
|21
|1
|14
|EHC Kloten
|9
|6
|2
|7
|18
|36
|-18