Cerca e trova immobili
Segnalaci
HCAP

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

I biancoblù resistono all'assalto del Friborgo e si impongono 2-1 al termine di una battaglia: Müller e Schnarr firmano le reti. Wüthrich è decisivo nel finale.
L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
+1
L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
I biancoblù resistono all'assalto del Friborgo e si impongono 2-1 al termine di una battaglia: Müller e Schnarr firmano le reti. Wüthrich è decisivo nel finale.
National League03.10.2026
Friborgo
1 - 2
Ambrì
HOCKEY: Risultati e classifiche

FRIBORGO - Reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, l'Ambrì cercava punti pesanti nella tana del Dragone. E la risposta è stata quella che Tapola voleva: solidità, sacrificio e concretezza. Con Inti Pestoni di nuovo nel lineup al posto dello squalificato Borradori, al fianco di Joly e Kodytek, i biancoblù hanno espugnato la BCF Arena imponendosi 2-1 al termine di una battaglia serratissima.

Tapola deve fare i conti anche con l'assenza di Tim Heed e si presenta con appena sei difensori di ruolo. L'Ambrì parte però forte e mette subito in difficoltà i campioni svizzeri. Anche il rientrante Pestoni si rende pericoloso, senza riuscire a superare Galley, preferito a Waeber.

Una penalità di Grassi in zona offensiva interrompe momentaneamente la spinta leventinese. Il successivo power play del Friborgo viene però neutralizzato dal box play biancoblù, non senza qualche brivido. Un esercizio che, prima di questa sfida, era il peggiore della Lega con appena il 66,6% di riuscita.

Al 12' l'Ambrì passa. Un errore di Streule spiana la strada a Miles Müller, che non perdona e fulmina Galley. Poco dopo Schmid colpisce un clamoroso palo, ma sono ancora gli ospiti a creare le occasioni migliori. Il primo tempo si chiude così con l'Ambrì meritatamente avanti e, soprattutto, ritrovato dopo le ultime due uscite.

Compatto, aggressivo e pronto a ripartire, l'Ambrì mantiene la stessa identità anche nel periodo centrale. Il Friborgo cresce e alza la pressione, ma Wüthrich risponde presente sulle conclusioni di Sörensen e Bertschy, tra le più pericolose della serata. I biancoblù, però, non rinunciano a colpire in contropiede. Su una ripartenza Järventie si ritrova tutto solo davanti a Galley con sul bastone il disco del raddoppio, ma il Top Scorer non riesce a concretizzare. Il Friborgo insiste, l'Ambrì resiste: anche il secondo periodo va in archivio con gli ospiti avanti di una rete.

Nel terzo tempo i leventinesi partono ancora con il piede sull'acceleratore e per diversi minuti si fanno preferire. Poi il Friborgo aumenta i giri, trascinato soprattutto dalla linea di Sörensen. L'Ambrì, però, resta compatto: cambi corti, grande intensità e massima attenzione, seguendo alla lettera il piano di Tapola. Quando la difesa e Wüthrich non bastano, ci pensa il palo. È quello che salva i biancoblù sul tiro di Nemeth, che poco prima di metà periodo fa tremare la gabbia ospite.

L'Ambrì continua a soffrire, ma non smette di pungere. Heim e Muggli sprecano un ottimo due contro uno, poi il Friborgo prende definitivamente il comando delle operazioni. Tapola legge il momento e a 8'13" dalla sirena chiama time-out per spezzare la pressione. La partita si fa sempre più fisica. Uno scontro tra De La Rose e Kodytek lascia il ceco a terra, ma l'Ambrì non si scompone. E a quattro minuti dalla fine piazza il colpo che sembra chiudere i conti. Järventie serve Schnarr, che lascia partire una bordata all'incrocio dei pali e fa esplodere il settore ospiti. 2-0. Una rete splendida e pesantissima.

Rönnberg prova allora il tutto per tutto, richiamando Galley in panchina già al 55'58". La mossa paga: al 58'12" De La Rose risolve una mischia nello slot e riapre la partita. E il finale diventa un assedio. Subito dopo l'ingaggio, Järventie si prende due minuti per bastone alto e regala al Friborgo un'ultima enorme occasione. I padroni di casa spingono con tutto quello che hanno, ma l'Ambrì si chiude a riccio. La difesa tiene, Wüthrich para tutto e il fortino biancoblù non crolla.

Dopo due sconfitte consecutive, l'Ambrì ritrova così vittoria, solidità e fiducia. E lo fa nel modo più significativo: espugnando la tana del Dragone e resistendo fino all'ultimo secondo all'assalto dei campioni svizzeri.

FRIBORGO - AMBRÌ 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Reti: 12'06" Müller 0-1, 55'49" Schnarr (Järventie) 0-2, 58'12" De La Rose (Schmid, Reber) 1-2.

FRIBORGO - Galley; Jecker, Rathgeb; Richard, De La Rose, Bertschy; Streule, Seiler; Dorthe, Schmid, Sörensen; Nemeth, Grossinklaus; Reber, Borgström, Taibel; Grangier; Marchon, Walser, Etter, L. Hedlund.

AMBRÌ - P. Wüthrich; Pezzullo, D. Wüthrich; Müller, Heim, Muggli; Kreü, Terraneo; Järventie, Schnarr, De Luca; I. Dotti, Z. Dotti; Pestoni, Kodytek, Joly; L. Landry, M. Landry, Grassi; Forget.

Penalità: Friborgo 1x2', Ambrì 1x2'

Note: BCF Arena, 9'760 spettatori. Arbitri: Daniel Piechaczek - Lars Arpagaus / Benjamin Francey - Stany Gnemmi


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo82380341816
2Langnau9155434295
3Ginevra9155428262
4Ambrì914542530-5
5Friborgo9145427225
6Davos9134524240
7Lausanne HC912452832-4
8Ajoie8114423230
9Zugo5103221129
10Bienne810352728-1
11SC Rapperswil-Jona Lakers910352635-9
12Berna79242122-1
13Lugano683322211
14EHC Kloten96271836-18
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 03.10.2026 22:10
ambrì piottafriborgohockey su ghiaccio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
3 gior
33
75

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
23 ore
34

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
1 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
2 gior
50
105

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
14 ore

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
1 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
11 ore

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
2 gior
36
77

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
48
96

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
1 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
1 gior
32
58

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
1 gior
49
54

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
14 ore
30
63

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
52
89

«La mia salute non c'entra nulla»

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
2 gior
45

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
3 gior
33
135

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
2 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
2 gior
27
45

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
2 gior
8
58

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
2 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
2 gior
12
50

La sorella di Ronaldo spara a zero

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
1 gior
16

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
2 gior
1
18

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
1 gior
10
40

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
154

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
3 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
1 gior
12
55

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
2 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
1 gior
6
17

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
1 gior
14

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
2 gior

I Sette della vergogna

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
2 gior
9
48

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
2 gior
12
51

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
29
34

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
85

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
2 gior
20
7

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
2 gior
4
56

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
20

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
23 ore
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
1 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»
LIVE
HCL
2 gior
8
21

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»

«Con spietatezza ha attaccato il membro più debole della famiglia»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
35

«Con spietatezza ha attaccato il membro più debole della famiglia»

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip
LIVE
LUGANO/LONDRA
1 gior
12

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
9
17

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

Artisan Partners chiede a UBS di lasciare la Svizzera
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
3 gior
3
51

Artisan Partners chiede a UBS di lasciare la Svizzera

Bellinzona ora ha i suoi Millemonti
LIVE
BELLINZONA
2 gior
12
16

Bellinzona ora ha i suoi Millemonti

ULTIME NOTIZIE SPORT
Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
8 min

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

Svizzera, tre su tre: anche la Slovenia si arrende
LIVE
NAZIONALE
10 min
1

Svizzera, tre su tre: anche la Slovenia si arrende

Vollering si prende anche gli Europei, bronzo per Marlen Reusser
LIVE
CICLISMO
4 ore

Vollering si prende anche gli Europei, bronzo per Marlen Reusser

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
6 ore
23
42

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
7 ore
15
26

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

Ahia Sinner, è forfait anche a Shanghai
LIVE
TENNIS
11 ore
1
7

Ahia Sinner, è forfait anche a Shanghai

Verstappen torna a ruggire e si prende la pole in Malesia
LIVE
FORMULA 1
11 ore
2

Verstappen torna a ruggire e si prende la pole in Malesia

Ricorso respinto: Borradori resta squalificato
LIVE
HCAP
12 ore
1
15

Ricorso respinto: Borradori resta squalificato

Marc Marquez si prende la sprint del GP del Giappone
LIVE
MOTO GP
13 ore
9
8

Marc Marquez si prende la sprint del GP del Giappone

«Italia, vi siete un po' rilassati: bisogna evolversi»
LIVE
CALCIO
14 ore
12
8

«Italia, vi siete un po' rilassati: bisogna evolversi»