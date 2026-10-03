Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Stando alla ricostruzione fornita dalle autorità, il 73enne viaggiava sul sedile anteriore di un'automobile guidata da una 68enne, anche lei svizzera e residente nel Canton Zurigo. Il veicolo procedeva in direzione sud quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato un autoarticolato fermo a lato della carreggiata, nella nicchia di emergenza.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto dei Pompieri di Mendrisio, dei soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega. Dopo le prime cure, la conducente era stata trasportata in ambulanza all'ospedale, mentre il 73enne era stato soccorso dalla Rega.