Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
La vittima, residente nel Canton Zurigo, era stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.
La vittima, residente nel Canton Zurigo, era stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.
COLDRERIO - Non ce l'ha fatta il 73enne rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri, venerdì 2 ottobre, poco prima delle 15.30, sull'autostrada A2 a Coldrerio.
La Polizia cantonale ha comunicato oggi il decesso dell'uomo, un cittadino svizzero residente nel Canton Zurigo.
Stando alla ricostruzione fornita dalle autorità, il 73enne viaggiava sul sedile anteriore di un'automobile guidata da una 68enne, anche lei svizzera e residente nel Canton Zurigo. Il veicolo procedeva in direzione sud quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato un autoarticolato fermo a lato della carreggiata, nella nicchia di emergenza.
Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto dei Pompieri di Mendrisio, dei soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega. Dopo le prime cure, la conducente era stata trasportata in ambulanza all'ospedale, mentre il 73enne era stato soccorso dalla Rega.
Le prime valutazioni mediche avevano indicato per l'uomo gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. La 68enne aveva invece riportato ferite lievi.
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