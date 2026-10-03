Come raccontare la sostenibilità
Oltre settanta docenti della regione insubrica si sono confrontati su proposte concrete per educare alla sostenibilità nelle scuole.
Oltre settanta docenti della regione insubrica si sono confrontati su proposte concrete per educare alla sostenibilità nelle scuole.
MEZZANA - Si è tenuta oggi a Mezzana, presso il Centro professionale del verde, la giornata formativa transfrontaliera dal titolo “Raccontare la sostenibilità”, a cui hanno partecipato oltre settanta docenti delle scuole dell’infanzia, speciali, elementari e medie, provenienti da tutta la regione insubrica.
La giornata è stata promossa dalla Comunità di lavoro tramite il proprio gruppo di lavoro “Giornate Insubriche del Verde Pulito” specificatamente costituito per svolgere attività di sostegno alla salvaguardia dell’ambiente.
Il tema del progetto è stato dapprima introdotto attraverso due approfondimenti teorici con gli interventi di esperti qualificati della Divisione della scuola del Cantone Ticino e dell’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia (ERSAF), che hanno suggerito come promuovere in classe la cultura della sostenibilità e spiegare ai ragazzi a cosa serve una gestione forestale responsabile.
Successivamente i partecipanti hanno preso parte attivamente a una serie di atelier pratici realizzati dai docenti e dagli educatori ambientali di éducation21, della Cooperativa Sociale Koinè, della Cooperativa Valgrande e del progetto Energia futuro di SUPSI e Dipartimento del territorio del Ticino, che hanno offerto un ventaglio di proposte concrete di attività e spunti applicabili con gli alunni delle scuole.
La giornata rientra nell’ambito del progetto didattico “Raccontare la sostenibilità” il cui seguito prevede l’approfondimento e l’elaborazione di un progetto didattico in classe prendendo spunto dalle proposte trattate nell’evento odierno.
Entro la metà del mese di marzo 2027, i partecipanti consegneranno una scheda contenente la descrizione del percorso didattico attuato e le classi di scuola primaria/elementare selezionate per ogni Provincia/Cantone prenderanno parte alla giornata premio che si terrà nel mese di maggio 2027 in una località della regione insubrica.