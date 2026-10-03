Come raccontare la sostenibilità

Il tema del progetto è stato dapprima introdotto attraverso due approfondimenti teorici con gli interventi di esperti qualificati della Divisione della scuola del Cantone Ticino e dell’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia (ERSAF), che hanno suggerito come promuovere in classe la cultura della sostenibilità e spiegare ai ragazzi a cosa serve una gestione forestale responsabile.

Successivamente i partecipanti hanno preso parte attivamente a una serie di atelier pratici realizzati dai docenti e dagli educatori ambientali di éducation21, della Cooperativa Sociale Koinè, della Cooperativa Valgrande e del progetto Energia futuro di SUPSI e Dipartimento del territorio del Ticino, che hanno offerto un ventaglio di proposte concrete di attività e spunti applicabili con gli alunni delle scuole.