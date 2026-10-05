Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

L'intervento in ospedale

Arrivata in fondo alla pista, Elvan ha atteso invano la figlia. «Sono risalita e l'ho vista distesa nel prato». In un primo momento non erano visibili lesioni esterne, ma la bambina lamentava dolori all'addome. Poco dopo è impallidita e ha cominciato a tremare violentemente. «Quando la situazione non è migliorata e la sua pelle è apparsa improvvisamente striata, siamo andati subito in ospedale», ha riferito la madre. Gli accertamenti hanno evidenziato una grave lesione alla milza, il che ha reso necessario un intervento d'urgenza. Secondo Elvan, l'operazione si è svolta senza complicazioni. La bambina è tuttora ricoverata; ha iniziato la fisioterapia e non potrà praticare sport per due mesi.

Le accuse

La madre ha sottolineato la pronta reazione del personale della pista: «Hanno prestato immediatamente soccorso e in seguito si sono anche informati sulle condizioni di mia figlia». Diverso, invece, il comportamento attribuito alla famiglia dell'altra bambina, che avrebbe lasciato il luogo senza farsi avanti. «Vorrei parlare con loro. Incidenti come questo possono capitare, ma bisogna anche assumersi le proprie responsabilità», ha detto Elvan.