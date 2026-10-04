«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

In particolare, R. M. esprime nuovamente il suo cordoglio ai passeggeri e ai loro familiari. «Per loro la giornata era iniziata come sempre, come una bella giornata di vacanza, ma è finita in un terribile incubo. Spero sinceramente che loro e i rispettivi familiari possano prima o poi elaborare quanto accaduto». In realtà, l'uomo confida di avere un solo desiderio: poter in qualche modo annullare il giorno in cui si è svolto il viaggio in pullman, dalle tragiche conseguenze.

Ecco cosa si sa sulla dinamica dell’incidente

Nell’incidente, avvenuto poco prima di Zernez, il pullman di un’azienda olandese si è ribaltato lateralmente fuori dalla carreggiata. La dinamica esatta è ancora poco chiara: alcuni media olandesi hanno riportato che il veicolo avrebbe urtato una pietra o un blocco di cemento che si trovava sulla strada, ribaltandosi di conseguenza. Finora, però, non ci sono prove a sostegno di questa ipotesi.