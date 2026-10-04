«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
Nell'incidente del 10 settembre cinque persone sono morte e decine (tra cui l'uomo stesso) sono rimaste ferite
Nell'incidente del 10 settembre cinque persone sono morte e decine (tra cui l'uomo stesso) sono rimaste ferite
ZERNEZ - L’autista del pullman turistico che, lo scorso 10 settembre, è stato protagonista a Zernez (GR) del terribile schianto costato la vita a cinque persone, è tornato sul posto dopo tre settimane da quel tragico giorno. Lo ha reso noto lui stesso (che figura tra le decine di feriti nel bilancio) in un post su Facebook.
«Vorrei poter annullare tutto»
«Ieri sono andato con mia moglie nel luogo dove poco più di tre settimane fa tutto è andato terribilmente storto», scrive R. M. nell'introduzione del post affidato ai social. La visita lo ha «profondamente colpito», spiega. Lui e la sua famiglia stanno ancora cercando di elaborare quanto accaduto. «Il vostro sostegno – sotto forma di tanti fiori, cartoline, messaggi WhatsApp, messaggi e conversazioni – ci aiuta enormemente», afferma l'uomo, che affianca alla professione di conducente l'impegno come politico locale.
In particolare, R. M. esprime nuovamente il suo cordoglio ai passeggeri e ai loro familiari. «Per loro la giornata era iniziata come sempre, come una bella giornata di vacanza, ma è finita in un terribile incubo. Spero sinceramente che loro e i rispettivi familiari possano prima o poi elaborare quanto accaduto». In realtà, l'uomo confida di avere un solo desiderio: poter in qualche modo annullare il giorno in cui si è svolto il viaggio in pullman, dalle tragiche conseguenze.
Ecco cosa si sa sulla dinamica dell’incidente
Nell’incidente, avvenuto poco prima di Zernez, il pullman di un’azienda olandese si è ribaltato lateralmente fuori dalla carreggiata. La dinamica esatta è ancora poco chiara: alcuni media olandesi hanno riportato che il veicolo avrebbe urtato una pietra o un blocco di cemento che si trovava sulla strada, ribaltandosi di conseguenza. Finora, però, non ci sono prove a sostegno di questa ipotesi.
È invece certo che il pullman è uscito di strada, ha poi urtato un guardrail e successivamente si è ribaltato su un lato. Attualmente si presume si sia trattato di un incidente autonomo. L’indagine delle autorità grigionesi sulle cause esatte dell’incidente è ancora in corso e il conducente è attualmente indagato.
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