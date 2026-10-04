SERRAVALLE
Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
Le autorità hanno precisato che non saranno fornite ulteriori informazioni in merito.
TiPress
Fonte red
Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
Le autorità hanno precisato che non saranno fornite ulteriori informazioni in merito.
SERRAVALLE - La Polizia cantonale ha revocato oggi pomeriggio l'avviso di scomparsa diramato ieri, sabato 3 ottobre, per una 41enne di Gordola.
Le autorità hanno precisato che non saranno fornite ulteriori informazioni in merito.
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