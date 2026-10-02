Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

La rottura di una vite può provocare la perdita della sterzata. Come contromisura, il fissaggio dello sterzo verrà sostituito con una vite resistente alla corrosione. Il richiamo riguarda i modelli Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia e Superb.

Skoda non ha inizialmente rilasciato dichiarazioni. Nei giorni scorsi un portavoce di Volkswagen aveva spiegato che controlli interni di qualità avevano evidenziato un possibile problema allo sterzo su determinati veicoli di diverse serie del marchio.