Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
Dopo VW, Audi e Seat tocca a Skoda: in tutto il mondo sono interessati circa 1,7 milioni di veicoli. La rottura di una vite può portare alla perdita della sterzata.
Dopo VW, Audi e Seat tocca a Skoda: in tutto il mondo sono interessati circa 1,7 milioni di veicoli. La rottura di una vite può portare alla perdita della sterzata.
MONDO - Skoda richiama circa 1,7 milioni di veicoli in tutto il mondo per un possibile problema allo sterzo. La misura arriva pochi giorni dopo analoghi richiami che hanno coinvolto diversi milioni di veicoli Volkswagen, Audi e Seat.
Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco dei trasporti automobilistici (KBA), circa 370'000 dei veicoli interessati si trovano in Germania. La descrizione pubblicata dal KBA indica che dovrebbe trattarsi dello stesso problema già riscontrato sugli altri marchi del gruppo Volkswagen.
La rottura di una vite può provocare la perdita della sterzata. Come contromisura, il fissaggio dello sterzo verrà sostituito con una vite resistente alla corrosione. Il richiamo riguarda i modelli Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia e Superb.
Skoda non ha inizialmente rilasciato dichiarazioni. Nei giorni scorsi un portavoce di Volkswagen aveva spiegato che controlli interni di qualità avevano evidenziato un possibile problema allo sterzo su determinati veicoli di diverse serie del marchio.