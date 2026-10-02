100 milioni di barili di gasolio per frenare i prezzi

Il leader di Parigi ha quindi auspicato che «tutto questo possa avviare un calo dei prezzi sui mercati mondiali». «I mercati hanno già cominciato a ridurre dall'annuncio di questa riunione», ha osservato, aggiungendo in conclusione: «Continuiamo il lavoro. Facciamo tutto il necessario affinché il prezzo della benzina e del diesel nelle stazioni di servizio possa calare il più rapidamente possibile».