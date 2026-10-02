Sul volo Flydubai un «grave atto terroristico»
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti: «Il pilota indiano merita ogni riconoscimento. Un vero eroe»
I media israeliani pubblicano in risalto il post su X di Anwar Gargash, influente consigliere del presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed Bin Zayed, che ha definito l'attacco al comandante del volo FlyDubai di mercoledì un «atto di terrorismo».
«È la prima volta che gli Emirati definiscono ufficialmente l'accaduto come terrorismo, mentre le indagini sono ancora in corso», scrive Ynet.
Nel suo post Gargash afferma: «Il pilota indiano di Flydubai, Smit Matchar, merita ogni riconoscimento. Di fronte a un grave atto terroristico e a una potenziale catastrofe, ha incarnato il significato del coraggio e del senso di responsabilità. La sua professionalità e il suo senso etico nelle circostanze più difficili ne fanno un vero eroe».
«Al di là delle facili semplificazioni di quanto accaduto o dell'adozione e della diffusione di teorie del complotto, rimangono fondamentali la vigilanza e la prudenza nell'affrontare i rischi legati all'estremismo e al terrorismo».