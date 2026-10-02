Sul volo Flydubai un «grave atto terroristico»

Nel suo post Gargash afferma: «Il pilota indiano di Flydubai, Smit Matchar, merita ogni riconoscimento. Di fronte a un grave atto terroristico e a una potenziale catastrofe, ha incarnato il significato del coraggio e del senso di responsabilità. La sua professionalità e il suo senso etico nelle circostanze più difficili ne fanno un vero eroe».

«Al di là delle facili semplificazioni di quanto accaduto o dell'adozione e della diffusione di teorie del complotto, rimangono fondamentali la vigilanza e la prudenza nell'affrontare i rischi legati all'estremismo e al terrorismo».