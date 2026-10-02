Il boss: «Mio nonno fece una società con Berlusconi»

Sempre secondo il racconto di Graviano, nel tempo ci sarebbero stati alcuni incontri con Berlusconi. Il pm Gestri chiede se li ricorda. «Uno ci fu prima di essere arrestato in un appartamento a Milano», ha detto Giuseppe Graviano confermando che dagli inquirenti gli fu mostrato un filmato con un appartamento individuato come luogo di questo incontro col Cavaliere.

«C'era un residence con una piscina, era vicino a Milano. Il residence lo riconobbi ma l'appartamento no», ha detto. Un altro incontro «può essere stato nel 1986, ero latitante. Berlusconi lo sapeva, ne parlavano tutti i giornali».