È ora di caricare la graa
Le castagne andranno consegnate a Cabbio dal 15 al 17 ottobre
BREGGIA - Il Museo etnografico della Valle di Muggio (MEVM) e gli Amici della Graa invitano la popolazione a consegnare le proprie castagne per il tradizionale carico della graa di Cabbio. L'appuntamento autunnale, organizzato per il 29esimo anno, si terrà da giovedì 15 a sabato 17 ottobre.
Le castagne potranno essere portate alla graa, situata al margine sud del nucleo di Cabbio, nella zona del cimitero, giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 ottobre, sempre dalle 16.30 alle 18. Per consegne speciali o fuori orario è necessario rivolgersi al Museo.
Terminata la raccolta, la graa sarà caricata e accesa. L'essiccazione durerà circa tre settimane. Le castagne consegnate potranno poi essere ritirate, ormai secche, durante la giornata della battitura, sulla quale saranno diffuse ulteriori informazioni.
Gli organizzatori accetteranno soltanto castagne sane, pulite, asciutte e lucide, prive di muffa e non conservate in sacchi di plastica. Quelle che non rispettano i criteri richiesti potranno essere rifiutate. Poiché durante l'essiccazione le castagne perdono molto peso, il consiglio è di consegnarne almeno due o tre secchi.
Se raccolte in anticipo, non devono essere congelate né immerse nell'acqua. Vanno invece conservate in cassette aperte, in un luogo asciutto e areato, avendo cura di rivoltarle di tanto in tanto.
Per visitare la graa in funzione o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il Museo etnografico della Valle di Muggio, a Casa Cantoni, Cabbio, al numero 091 690 20 38, scrivere a info@mevm.ch o consultare il sito www.mevm.ch.