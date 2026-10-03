È ora di caricare la graa

Terminata la raccolta, la graa sarà caricata e accesa. L'essiccazione durerà circa tre settimane. Le castagne consegnate potranno poi essere ritirate, ormai secche, durante la giornata della battitura, sulla quale saranno diffuse ulteriori informazioni.

Gli organizzatori accetteranno soltanto castagne sane, pulite, asciutte e lucide, prive di muffa e non conservate in sacchi di plastica. Quelle che non rispettano i criteri richiesti potranno essere rifiutate. Poiché durante l'essiccazione le castagne perdono molto peso, il consiglio è di consegnarne almeno due o tre secchi.