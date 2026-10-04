AIM, nel mirino le remunerazioni del Consiglio direttivo: «Serve trasparenza»

Agostinetti pone la questione anche alla luce dell'attuale dibattito sulle remunerazioni dei membri del CdA di AIL, pur sottolineando la diversa natura giuridica delle due realtà. Con la trasformazione delle AIM in Ente autonomo, sostiene, la popolazione dovrebbe essere informata «con trasparenza, precisione e tempestività» sulle somme che i singoli membri percepiranno a partire dal primo gennaio 2027.

Da qui quattro domande al Municipio. Anzitutto, l'interrogazione chiede quali elementi «oggettivi, trasparenti, regolamentati e quantitativi» saranno utilizzati per decidere se approvare il regolamento relativo a onorari e rimborsi. Viene inoltre sollevata l'ipotesi di remunerazioni giudicate eccessive dall'Esecutivo: se la mancata approvazione portasse uno o più membri del Consiglio direttivo a dimettersi, quale margine avrebbe il Municipio per mantenere la propria posizione e quale iter istituzionale dovrebbe essere seguito?