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AIM, nel mirino le remunerazioni del Consiglio direttivo: «Serve trasparenza»

Le richieste di chiarezza avanzate in Municipio puntano a regole oggettive e alla comunicazione tempestiva verso cittadini e Consiglio comunale.
AIM, nel mirino le remunerazioni del Consiglio direttivo: «Serve trasparenza»
TiPress
Fonte red
elaborata da Redazione
AIM, nel mirino le remunerazioni del Consiglio direttivo: «Serve trasparenza»
Le richieste di chiarezza avanzate in Municipio puntano a regole oggettive e alla comunicazione tempestiva verso cittadini e Consiglio comunale.

MENDRISIO - Quanto percepiranno dal 2027 i membri del Consiglio direttivo dell'Ente autonomo Aziende Industriali Mendrisio (AIM)? E su quali criteri il Municipio valuterà gli importi proposti? Sono le domande al centro di un'interrogazione presentata oggi da Elia Agostinetti (MPS Mendrisiotto), che chiede all'Esecutivo momò trasparenza sulle future remunerazioni.

L'interrogazione richiama lo Statuto dell'Ente autonomo AIM, accolto dal Consiglio comunale nella seduta del 23 febbraio del 2025. L'articolo 8 stabilisce che i membri del Consiglio direttivo hanno diritto a un onorario annuo e al rimborso delle spese, i cui dettagli vengono disciplinati da un regolamento interno redatto dallo stesso Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione del Municipio.

Agostinetti pone la questione anche alla luce dell'attuale dibattito sulle remunerazioni dei membri del CdA di AIL, pur sottolineando la diversa natura giuridica delle due realtà. Con la trasformazione delle AIM in Ente autonomo, sostiene, la popolazione dovrebbe essere informata «con trasparenza, precisione e tempestività» sulle somme che i singoli membri percepiranno a partire dal primo gennaio 2027.

Da qui quattro domande al Municipio. Anzitutto, l'interrogazione chiede quali elementi «oggettivi, trasparenti, regolamentati e quantitativi» saranno utilizzati per decidere se approvare il regolamento relativo a onorari e rimborsi. Viene inoltre sollevata l'ipotesi di remunerazioni giudicate eccessive dall'Esecutivo: se la mancata approvazione portasse uno o più membri del Consiglio direttivo a dimettersi, quale margine avrebbe il Municipio per mantenere la propria posizione e quale iter istituzionale dovrebbe essere seguito?

Un altro punto riguarda la pubblicità degli importi. Sebbene il Legislativo non abbia introdotto nello Statuto un obbligo in questo senso, secondo Agostinetti il Municipio sarebbe «moralmente tenuto» a informare proattivamente Consiglio comunale e popolazione. L'interrogazione chiede quindi quali procedure verranno adottate per garantire «la massima trasparenza».

Infine la domanda più concreta: a quanto ammonteranno, per ciascun membro del Consiglio direttivo dell'Ente autonomo AIM, l'onorario annuo e il prevedibile rimborso delle spese dal primo gennaio 2027?

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