Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
L'analisi non è stata richiesta per la tragedia di Capodanno, ma per le presunte violenze ai danni della moglie Jessica
CRANS-MONTANA - Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica nell'ambito del procedimento penale che lo vede sospettato di violenze nei confronti della moglie Jessica. Lo riferisce la RTS. La decisione è stata presa dal Ministero pubblico vallesano e potrebbe prolungare di diverse settimane la detenzione preventiva a Sion del titolare del Le Constellation di Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno.
Cosa dovranno accertare i periti
La perizia, secondo quanto si apprende, dovrà stabilire il grado di responsabilità penale di Moretti al momento dei fatti. Gli esperti dovranno stabilire se fosse pienamente in sé oppure se ci siano gli estremi per la scemata responsabilità (e perché). Ci sarà anche da valutare il rischio di recidiva e quindi se Moretti, in caso di scarcerazione, potrebbe rappresentare un pericolo per la moglie o per terzi. Le conclusioni permetteranno al Ministero pubblico vallesano di pronunciarsi anche su questo aspetto.
L'episodio in questione
I fatti contestati risalgono a metà agosto e si sarebbero verificati nell'abitazione vallesana della coppia a Lens. Jessica era rimasta ferita nella notte tra l'11 e il 12 agosto ed era stata ricoverata in ospedale a seguito delle percosse. In un messaggio inviato ai media, gli avvocati della coppia, Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, avevano reagito allora sottolineando che i fatti «riguardano esclusivamente la vita privata» dei Moretti e che pertanto non avrebbero rilasciato commenti. I legali avevano tuttavia aggiunto che tali fatti «non possono essere confusi con la tragedia del Constellation, ma si inseriscono comunque «in un contesto che non può essere ignorato», quello di una prova particolarmente difficile che i coniugi hanno cercato di affrontare insieme sin dal 1° gennaio. Moretti è stato arrestato in seguito all'episodio e si trova in detenzione preventiva da quasi due mesi.
Le tempistiche
Non è stata ancora fissata la data della perizia ma, fino a quando non sarà effettuata, l'imprenditore dovrà restare in carcere. Secondo la procura, citata da Keystone-Ats, questo tipo di perizia viene generalmente effettuato entro un periodo compreso tra quattro e sei mesi.
I due procedimenti
La RTS si è poi soffermata sull'altra inchiesta che vede coinvolti i Moretti, quella relativa al Le Constellation. Il procedimento per le presunte violenze coniugali è distinto dall'inchiesta sull'incendio mortale e non è seguito dalle due procuratrici che si occupano di quest'ultima. Secondo quanto riferito, in linea di principio la perizia psichiatrica non dovrebbe incidere sull'inchiesta relativa all'incendio.
I prossimi interrogatori
Jacques e Jessica Moretti sono convocati dalle procuratrici per l'inizio di novembre e all'inizio di dicembre per rispondere a domande sul rogo del locale di Crans-Montana. Se Jacques Moretti sarà ancora detenuto, la polizia lo accompagnerà nella sala degli interrogatori la mattina e lo riporterà in carcere la sera. Jessica Moretti, invece, si presenterà in tribunale accompagnata dai suoi avvocati e, al termine delle audizioni, potrà lasciare liberamente la sede giudiziaria.