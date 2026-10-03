Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

L'episodio in questione

I fatti contestati risalgono a metà agosto e si sarebbero verificati nell'abitazione vallesana della coppia a Lens. Jessica era rimasta ferita nella notte tra l'11 e il 12 agosto ed era stata ricoverata in ospedale a seguito delle percosse. In un messaggio inviato ai media, gli avvocati della coppia, Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, avevano reagito allora sottolineando che i fatti «riguardano esclusivamente la vita privata» dei Moretti e che pertanto non avrebbero rilasciato commenti. I legali avevano tuttavia aggiunto che tali fatti «non possono essere confusi con la tragedia del Constellation, ma si inseriscono comunque «in un contesto che non può essere ignorato», quello di una prova particolarmente difficile che i coniugi hanno cercato di affrontare insieme sin dal 1° gennaio. Moretti è stato arrestato in seguito all'episodio e si trova in detenzione preventiva da quasi due mesi.

Le tempistiche

Non è stata ancora fissata la data della perizia ma, fino a quando non sarà effettuata, l'imprenditore dovrà restare in carcere. Secondo la procura, citata da Keystone-Ats, questo tipo di perizia viene generalmente effettuato entro un periodo compreso tra quattro e sei mesi.