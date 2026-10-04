Esce di strada e precipita per 40 metri
È accaduto domenica mattina tra Soubey ed Esserfallon; il conducente se l'è cavata con ferite lievi
SOUBEY - Un automobilista è rimasto leggermente ferito in un incidente avvenuto domenica mattina intorno alle 11 sulla strada cantonale tra Soubey ed Esserfallon, all'altezza della località Les Rochelets, nel Canton Giura.
Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, il conducente stava circolando in direzione di Soubey quando, per ragioni che l'inchiesta dovrà ancora chiarire, si è spostato di lato ed è uscito dalla carreggiata sulla sinistra rispetto al suo senso di marcia. Dopo l'uscita di strada il veicolo ha percorso la scarpata ribaltandosi più volte, per poi fermarsi una quarantina di metri più in basso, appoggiato contro alcuni alberi.
Sul posto si è portata la polizia cantonale per i rilievi del caso. Il conducente, ferito in modo lieve, è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'Ospedale del Giura a Delémont. Il veicolo incidentato è stato recuperato dal servizio di soccorso stradale.
I servizi di polizia hanno gestito il traffico per consentire il recupero del mezzo e la pulizia della carreggiata: la circolazione è rimasta perturbata per circa un'ora e mezza.