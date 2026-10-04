Esce di strada e precipita per 40 metri

Sul posto si è portata la polizia cantonale per i rilievi del caso. Il conducente, ferito in modo lieve, è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'Ospedale del Giura a Delémont. Il veicolo incidentato è stato recuperato dal servizio di soccorso stradale.

I servizi di polizia hanno gestito il traffico per consentire il recupero del mezzo e la pulizia della carreggiata: la circolazione è rimasta perturbata per circa un'ora e mezza.