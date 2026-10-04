Minaccia gli agenti dopo aver danneggiato alcune auto
L'uomo, che si mostrava ancora aggressivo, è stato neutralizzato con un «dispositivo incapacitante»
RÜEGGISBERG - Un uomo che avrebbe danneggiato alcune automobili e si sarebbe mostrato pronto alla violenza nei confronti di altre persone è stato fermato domenica mattina dalla polizia cantonale bernese a Oberbütschel, nel comune di Rüeggisberg.
La segnalazione è giunta poco dopo le 9.40. La pattuglia intervenuta ha individuato l'uomo nella zona di Tavelweg. Al momento del contatto, riferisce la polizia, quest'ultimo ha opposto resistenza e minacciato gli agenti presenti, che hanno quindi fatto uso di un non meglio precisato «dispositivo incapacitante», forse un taser.
L'uomo è stato fermato e, secondo le prime informazioni, non ha riportato ferite. È stato successivamente condotto in ospedale per ulteriori accertamenti. Le verifiche sull'accaduto sono ancora in corso.