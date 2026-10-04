In contromano sull'A1, fermata una 34enne
L'auto viaggiava nella direzione sbagliata tra Lully e Avenches.
DOMDIDIER - Una 34enne è stata sorpresa nella notte tra sabato e domenica mentre viaggiava contromano sull'A1, nel Canton Friburgo. La polizia è riuscita a fermare l'automobilista senza che si verificassero incidenti. Nessuno è rimasto ferito.
Secondo quanto comunicato domenica dalla Polizia cantonale friburghese, verso le 2.20 sono state inviate diverse pattuglie dopo la segnalazione di un'auto che procedeva nella direzione sbagliata sull'autostrada tra Lully (FR) e Avenches (VD).
Dopo un primo tentativo di intercettare il veicolo, la conducente è stata infine fermata all'altezza di Domdidier (FR) e arrestata provvisoriamente.
Dagli accertamenti è inoltre emerso che il veicolo, immatricolato in Francia, non era assicurato e non era munito del contrassegno autostradale.