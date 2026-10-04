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Stretta sulle armi da fuoco? Per il 70% degli svizzeri è necessaria

I fatti di Aarau hanno impattato in maniera significativa sull'opinione pubblico riguardo l'accesso alle armi. E l'80% vorrebbe un certificato psicologico obbligatorio.
Stretta sulle armi da fuoco? Per il 70% degli svizzeri è necessaria
TiPress
di Cronaca Ticino
Stretta sulle armi da fuoco? Per il 70% degli svizzeri è necessaria
I fatti di Aarau hanno impattato in maniera significativa sull'opinione pubblico riguardo l'accesso alle armi. E l'80% vorrebbe un certificato psicologico obbligatorio.

ZURIGO - Sette svizzeri su dieci sono favorevoli a un inasprimento delle regole su accesso e possesso di armi da fuoco. È quanto emerge dal sondaggio Tamedia/20 Minuti: il 50% risponde sì, il 20% piuttosto sì. I contrari sono il 27%, solo il 3% non si esprime.

La domanda è stata posta nel quadro del dibattito nato dai decessi e dagli omicidi con armi da fuoco e dalla sparatoria a un rave ad Aarau.

Il sostegno è trasversale. Raggiunge il 92% tra i socialisti e l'85% tra i Verdi, ma una chiara maggioranza c'è anche nel Centro (71%) e nel PLR (63%). Solo l'elettorato UDC appare spaccato: 51% favorevoli, 47% contrari.

Marcato il divario tra i sessi: il 78% delle donne chiede regole più severe, contro il 61% degli uomini. Anche l'età conta: il consenso cresce dal 62% tra i 18-34enni al 79% tra gli over 65. In campagna il sostegno è un po' più basso (67%) che in città e negli agglomerati (72%).

Ancora più ampio il consenso su una misura concreta: l'80% ritiene che per acquistare e possedere un'arma dovrebbe essere necessario un certificato psicologico. Lo pensa anche il 71% dei simpatizzanti UDC.

Il sondaggio
Dal 24 al 27 settembre 10'858 persone di tutta la Svizzera hanno partecipato al sondaggio post-voto di 20 Minuti e Tamedia sulle votazioni federali del 27 settembre. Il sondaggio è stato realizzato in collaborazione con LeeWas, che pondera i dati in base a variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine d'errore è di 2,5 punti percentuali.

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