L’allenatore di Wawrinka è corteggiato da... Sinner
Il tecnico svedese Magnus Norman, che sta per perdere Stan Wawrinka come giocatore, sarebbe molto richiesto.
Il tecnico svedese Magnus Norman, che sta per perdere Stan Wawrinka come giocatore, sarebbe molto richiesto.
ROMA - Lo ha ripetuto spesso: Magnus Norman non avrebbe mai potuto allenare un giocatore diverso da Stan Wawrinka finché il vodese fosse rimasto nel circuito. Ma ora che si profila il ritiro del campione svizzero, il 50enne tecnico svedese potrebbe aver ricevuto un’offerta difficile da rifiutare.
Secondo The Times, la superstar italiana e numero 1 mondiale Jannik Sinner starebbe valutando di inserire l’ex numero 2 mondiale nel suo team, in particolare per sostituire uno dei suoi attuali allenatori, l’australiano Daren Cahill. Norman non ha ancora preso alcun impegno e sarebbe stato contattato anche da altri giocatori della top 10, tra cui il ritrovato danese Holger Rune.
Un anno fa, durante gli Swiss Indoors, Norman aveva già parlato di ciò che avrebbe fatto dopo che "Stan The Man" avesse appeso la racchetta al chiodo. «In questo momento, sento il bisogno di prendermi del tempo per me dopo questo periodo», aveva spiegato al «Tages-Anzeiger». «Non per fare coaching, visto che ho già la mia accademia (ndr: in Svezia), ma piuttosto per viaggiare in giro per il mondo. Non desidero passare subito da un giocatore a un altro».
Le avances di Sinner potrebbero però aver cambiato le carte in tavola. Prima di allora, Norman dovrebbe accompagnare Wawrinka ai tornei di Lione e Basilea, in ottobre, per gli ultimi appuntamenti agonistici di un duo che in 13 anni ha vinto molto e vissuto tutto insieme.