L’allenatore di Wawrinka è corteggiato da... Sinner

Un anno fa, durante gli Swiss Indoors, Norman aveva già parlato di ciò che avrebbe fatto dopo che "Stan The Man" avesse appeso la racchetta al chiodo. «In questo momento, sento il bisogno di prendermi del tempo per me dopo questo periodo», aveva spiegato al «Tages-Anzeiger». «Non per fare coaching, visto che ho già la mia accademia (ndr: in Svezia), ma piuttosto per viaggiare in giro per il mondo. Non desidero passare subito da un giocatore a un altro».

Le avances di Sinner potrebbero però aver cambiato le carte in tavola. Prima di allora, Norman dovrebbe accompagnare Wawrinka ai tornei di Lione e Basilea, in ottobre, per gli ultimi appuntamenti agonistici di un duo che in 13 anni ha vinto molto e vissuto tutto insieme.