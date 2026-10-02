Tennis femminile
CICLISMO
Mara Winter, un grande oro
Gli Europei di Lubiana sono cominciati alla grande per i colori rossocrociati
IMAGO / Belga
Mara Winter, un grande oro
Gli Europei di Lubiana sono cominciati alla grande per i colori rossocrociati
LUBIANA - Mara Winter è campionessa d’Europa! La 20enne svizzera ha conquistato il titolo continentale su strada nella categoria U23 con una splendida vittoria sul traguardo di Šenčur.
Al termine degli 88 chilometri di gara, la grigionese ha preceduto l’olandese Nienke Vinke, medaglia d’argento, e la slovacca Viktória Chladoňová, recente campionessa del mondo della categoria.
Per Winter - quarta al Mondiale - è un successo di grande prestigio, arrivato al termine di una gara combattuta e coronata nel migliore dei modi.
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