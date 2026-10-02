Cerca e trova immobili
Segnalaci
Tennis femminile
LIVE
S2
RRenata Zarazua / Panna Udvardy
0
AAryna Sabalenka
1
Trentaduesimi di finale
CICLISMO

Mara Winter, un grande oro

Gli Europei di Lubiana sono cominciati alla grande per i colori rossocrociati
Mara Winter, un grande oro
IMAGO / Belga
di Fabrizio BerettaGiornalista
Mara Winter, un grande oro
Gli Europei di Lubiana sono cominciati alla grande per i colori rossocrociati
SPORT: Risultati e classifiche

LUBIANA - Mara Winter è campionessa d’Europa! La 20enne svizzera ha conquistato il titolo continentale su strada nella categoria U23 con una splendida vittoria sul traguardo di Šenčur.

Al termine degli 88 chilometri di gara, la grigionese ha preceduto l’olandese Nienke Vinke, medaglia d’argento, e la slovacca Viktória Chladoňová, recente campionessa del mondo della categoria.

Per Winter - quarta al Mondiale - è un successo di grande prestigio, arrivato al termine di una gara combattuta e coronata nel migliore dei modi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
campionessa europaciclismomara winteru23
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
28
73

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
2 gior
187

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
1 gior
43
106

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
3 gior
7
15

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
2 gior
148
270

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
107

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
1 gior
34
74

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
2 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
47
96

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
1 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
2 gior
111
156

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
2 gior
25
99

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1
41

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
6 ore
28
52

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
1 gior
23
39

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
7 ore

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
37
90

«La mia salute non c'entra nulla»

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
1 gior
43

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
1 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
2 gior

È morto Norberto Crivelli

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
20 ore
23
48

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
2 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
1 gior
8
63

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
21

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
49
51

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
8
35

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
1 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
4
15

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
19 ore
19
161

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
35

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
2 gior
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 gior
29
134

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
23
36

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
2 gior
20
67

Lugano, un disastro

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 gior
11
97

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
1 gior
20
8

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
16 ore
6
50

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
2 gior
2
37

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
22 ore
5
16

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
22 ore
4
63

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
21 ore
12
91

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
17 ore

I Sette della vergogna

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
LIVE
GORDOLA
1 gior
5
27

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
2 gior
57
131

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Squalifica per Nathan Borradori
LIVE
HCAP
2 ore
4
14

Squalifica per Nathan Borradori

Non c'è tempo da perdere
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
3 ore
3

Non c'è tempo da perdere

Due partite già delicate per il Lugano
LIVE
HCL
6 ore
6
11

Due partite già delicate per il Lugano

Rafa Leao si è già preso il numero 7
LIVE
CALCIO
15 ore
10
40

Rafa Leao si è già preso il numero 7

La bestia nera Langnau si divora uno (spento) Ambrì
LIVE
HCAP
15 ore
18
40

La bestia nera Langnau si divora uno (spento) Ambrì

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
17 ore
1
19

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
19 ore
12
49

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Nel Canton Vaud una partita finisce 170-2
LIVE
BASKET
22 ore
2
5

Nel Canton Vaud una partita finisce 170-2

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»
LIVE
HCL
23 ore
8
22

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
1 gior
12
52

La sorella di Ronaldo spara a zero