Rafa Leao si è già preso il numero 7

Il portoghese era rimasto in panchina nella vittoria per 2-1 in Norvegia e non era stato inserito nell'undici titolare neppure per la partita contro la Danimarca. La sera precedente all'incontro (ieri, ndr) aveva quindi lasciato il ritiro, volando con un aereo privato a Madrid. Resta da vedere se la decisione segnerà anche la conclusione della sua lunga esperienza in nazionale.

Ronaldo ha finora collezionato 234 presenze e 146 reti con il Portogallo. La riassegnazione del numero 7 rappresenta così un passaggio particolarmente simbolico nella storia recente della selezione lusitana.