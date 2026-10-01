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Rafa Leao si è già preso il numero 7

Dopo la fuga in jet privato, il "suo" numero 7 è stato riassegnato – per sempre?
Rafa Leao si è già preso il numero 7
IMAGO/Propaganda Photo
di 20min.ch | Nino Vinzens, Deutsche Presse-Agentur
Rafa Leao si è già preso il numero 7
Dopo la fuga in jet privato, il "suo" numero 7 è stato riassegnato – per sempre?
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LISBONA - Il Portogallo ha (già) riassegnato il numero 7 di Cristiano Ronaldo a poche ore dalla partenza del capitano dal ritiro della nazionale. Nella sfida di Nations League di questa sera contro la Danimarca - vinta per 4-2 dai lusitani - Rafael Leão ha infatti indossato la maglia resa celebre da CR7.

Ronaldo, 41 anni, portava il numero 7 con la nazionale dal 2008, dopo averlo ereditato da Luís Figo. Quel numero è diventato negli anni parte integrante della sua immagine, fino a dare il nome al marchio «CR7».

Il portoghese era rimasto in panchina nella vittoria per 2-1 in Norvegia e non era stato inserito nell'undici titolare neppure per la partita contro la Danimarca. La sera precedente all'incontro (ieri, ndr) aveva quindi lasciato il ritiro, volando con un aereo privato a Madrid. Resta da vedere se la decisione segnerà anche la conclusione della sua lunga esperienza in nazionale.

Ronaldo ha finora collezionato 234 presenze e 146 reti con il Portogallo. La riassegnazione del numero 7 rappresenta così un passaggio particolarmente simbolico nella storia recente della selezione lusitana.

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