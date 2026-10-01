La bestia nera Langnau si divora uno (spento) Ambrì

Il secondo periodo comincia nel peggiore dei modi. Riikola sfrutta la superiorità numerica concessa dalla penalità rimediata da Kodytek nel finale del primo tempo e firma il 3-0 con un polsino chirurgico. L'Ambrì prova finalmente a reagire: Järventie ci va vicino, Heed centra l'incrocio dei pali e poco dopo è Muggli a rompere la maledizione del gol, insaccando con un preciso one-timer su assist di D. Wüthrich. I biancoblù hanno anche la prima occasione in power play della serata, ma la superiorità numerica è lenta e prevedibile e non produce nulla. L'Ambrì continua comunque a provarci, senza riuscire a trovare un'altra rete. Il secondo tempo si chiude così con il Langnau ancora avanti di due gol.

Nel terzo periodo ci si aspetta una reazione rabbiosa, ma non arriva. Boltshauser non deve compiere miracoli per proteggere il vantaggio e al 47' il Langnau ha anche una ghiotta occasione in superiorità numerica dopo una penalità, piuttosto discutibile, inflitta a Zaccheo Dotti. I Tigrotti, questa volta, non ne approfittano. A provare a scuotere i compagni è Roby Järventie, che tenta di caricarsi la squadra sulle spalle, senza però riuscire a cambiare l'inerzia della partita. Con l'ottava partita disputata in appena 16 giorni, anche le energie iniziano a scarseggiare. Tapola tenta allora il tutto per tutto e toglie Wüthrich a oltre cinque minuti dalla sirena. La mossa, però, non paga: a porta vuota André Petersson firma il 4-1. Poi, con Borradori fuori, arriva anche il definitivo 5-1 di Mäenalanen. Il copione non cambia: il Langnau centra la nona vittoria consecutiva contro l'Ambrì, lo supera anche in classifica e conferma ancora una volta di essere la bestia nera dei leventinesi.