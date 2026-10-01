La bestia nera Langnau si divora uno (spento) Ambrì
I Tigrotti passano 5-1 alla Gottardo Arena e centrano la nona vittoria consecutiva contro i biancoblù, apparsi scarichi e stanchi.
I Tigrotti passano 5-1 alla Gottardo Arena e centrano la nona vittoria consecutiva contro i biancoblù, apparsi scarichi e stanchi.
AMBRÌ - Il Langnau si conferma la vera bestia nera dell'Ambrì. Alla Gottardo Arena i Tigrotti si impongono 5-1 e centrano la nona vittoria consecutiva contro i biancoblù. Per ritrovare un successo leventinese bisogna tornare addirittura al 2 febbraio 2024, tre stagioni fa.
E dire che a partire meglio è l'Ambrì. Borradori si presenta dalle parti di Boltshauser, ma il portiere bernese risponde presente. È però il Langnau a colpire per primo, al termine di una perfetta ripartenza in 3 contro 1 orchestrata dagli Schmutz e finalizzata da Julian, al quarto centro stagionale. Il vantaggio mette in evidenza tutte le difficoltà dei padroni di casa, soprattutto nella propria zona difensiva. Il Langnau prende in mano la partita e sfiora più volte il raddoppio, con Allenspach a creare i maggiori grattacapi a P. Wüthrich. Il 2-0 arriva poco dopo: Nussbaumer sorprende il portiere biancoblù sul primo palo con un tiro tutt'altro che irresistibile. Ma Wüthrich non è l'unico colpevole. Tutto l'Ambrì fatica, sia dietro sia davanti, dove non trova la via del gol da oltre 100 minuti (5 tempi). La fotografia di un primo tempo a bassa intensità è il tiro fiacco di Heim dopo un regalo della difesa bernese. Il primo periodo - probabilmente il peggiore fin qui della stagione per i biancoblù - si chiude così, con l'Ambrì incapace di battere Boltshauser.
Il secondo periodo comincia nel peggiore dei modi. Riikola sfrutta la superiorità numerica concessa dalla penalità rimediata da Kodytek nel finale del primo tempo e firma il 3-0 con un polsino chirurgico. L'Ambrì prova finalmente a reagire: Järventie ci va vicino, Heed centra l'incrocio dei pali e poco dopo è Muggli a rompere la maledizione del gol, insaccando con un preciso one-timer su assist di D. Wüthrich. I biancoblù hanno anche la prima occasione in power play della serata, ma la superiorità numerica è lenta e prevedibile e non produce nulla. L'Ambrì continua comunque a provarci, senza riuscire a trovare un'altra rete. Il secondo tempo si chiude così con il Langnau ancora avanti di due gol.
Nel terzo periodo ci si aspetta una reazione rabbiosa, ma non arriva. Boltshauser non deve compiere miracoli per proteggere il vantaggio e al 47' il Langnau ha anche una ghiotta occasione in superiorità numerica dopo una penalità, piuttosto discutibile, inflitta a Zaccheo Dotti. I Tigrotti, questa volta, non ne approfittano. A provare a scuotere i compagni è Roby Järventie, che tenta di caricarsi la squadra sulle spalle, senza però riuscire a cambiare l'inerzia della partita. Con l'ottava partita disputata in appena 16 giorni, anche le energie iniziano a scarseggiare. Tapola tenta allora il tutto per tutto e toglie Wüthrich a oltre cinque minuti dalla sirena. La mossa, però, non paga: a porta vuota André Petersson firma il 4-1. Poi, con Borradori fuori, arriva anche il definitivo 5-1 di Mäenalanen. Il copione non cambia: il Langnau centra la nona vittoria consecutiva contro l'Ambrì, lo supera anche in classifica e conferma ancora una volta di essere la bestia nera dei leventinesi.
AMBRÌ - LANGNAU 1-5 (0-2, 1-1, 0-2)
Reti: 6'58" J. Schmutz (F. Schmutz) 0-1; 11'36" Nussbaumer (Bachofner, A. Petersson) 0-2; Riikola (Mäenalanen, A. Petersson 5c4) 0-3; 24'12" Muggli (D. Wüthrich, Heim) 1-3; 55'20" A. Petersson (Bachofner, Riikola) 1-4; 57'28" Mäenalanen (Björkinen, A. Petersson 5c4) 1-5.
AMBRì - P.Wüthrich; Kreü, Heed; Järventie, Schnarr, De Luca; Pezzullo, D. Wüthrich; Müller, Kodytek, Joly; I. Dotti, Z. Dotti; Borradori, Heim, Muggli; Terraneo; L. Landry, M. Landry, Grassi; Bosson.
LANGNAU - Boltshauser; Riikola, N. Meier; Mäenalanen, Björkinen, Allenspach; Lehmann, Kinnunen; Bachofner, E. Pettersson, A. Petersson; Baltisberger, G. Meier; Eggenberger, F. Schmutz, J. Schmutz; Nussbaumer; Lapinskis, Salzgeber, Petrini; Wagner.
Penalità: Ambrì 3x2' +1x5' (Borradori), Langnau 1x2'
Note: Gottardo Arena, 5'823 spettatori - Arbitri: Marc Wiegand, Julien Staudenmann / Marcel Allenspach, Sandro Gurtner