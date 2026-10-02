Rappi e Ajoie per il Lugano

Per avere la meglio, già da questa sera il Lugano dovrà ridurre al minimo gli errori commessi nelle ultime partite e alzare notevolmente il ritmo, in un campionato sempre più esigente dove non ci si può permettere passaggi a vuoto (vedi la sfida di martedì a Langnau). In terra bernese non è bastato il primo atteso gol bianconero di Innala, sono infatti stati sufficienti 13' di assoluta follia per rovinare tutto e per riportare l'HCL ai piedi della scala. È altresì vero che non bisogna panicare visto che sono trascorse appena due settimane dall'inizio del campionato e molto spesso capita che le squadre che puntano a obiettivi importanti entrino in forma dopo alcune giornate, come successe solo dodici mesi fa allo stesso Lugano.

Dal canto suo l'Ambrì, dopo la pesante sconfitta di ieri in casa contro il Langnau, tornerà in pista domani sera in quel di Friborgo per tentare di riscattare i due ko consecutivi subiti in casa.