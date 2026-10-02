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Rappi e Ajoie per il Lugano

Dopo la clamorosa sconfitta di martedì a Langnau, i bianconeri torneranno in pista questa sera alla Cornèr Arena per affrontare il Rapperswil
Rappi e Ajoie per il Lugano
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Rappi e Ajoie per il Lugano
Dopo la clamorosa sconfitta di martedì a Langnau, i bianconeri torneranno in pista questa sera alla Cornèr Arena per affrontare il Rapperswil
Ambrì in pista domani a Friborgo
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Saranno due partite di capitale importanza per il Lugano. Dopo un inizio di campionato balbettante e le sconfitte con Ambrì e Langnau, i bianconeri affronteranno nel weekend Rapperswil (questa sera in casa) e Ajoie (domenica a Porrentruy). Due sfide da non sbagliare, nelle quali occorrerà fare punti per non cominciare davvero a vedere i fantasmi.

Non saranno però due incontri scontati per la formazione di Mitell, soprattutto pensando alla trasferta nel Giura contro una squadra andata a punti in sei partite su sette in questo primo scorcio di stagione (non ha ottenuto nulla solo contro il sin qui inarrestabile Zurigo). Dopo anni deludenti, trascorsi interamente all'ultimo posto in classifica, la realtà romanda sembra aver finalmente voltato pagina.

HCL/HCAP
«Non sono preoccupato per il Lugano»

Per avere la meglio, già da questa sera il Lugano dovrà ridurre al minimo gli errori commessi nelle ultime partite e alzare notevolmente il ritmo, in un campionato sempre più esigente dove non ci si può permettere passaggi a vuoto (vedi la sfida di martedì a Langnau). In terra bernese non è bastato il primo atteso gol bianconero di Innala, sono infatti stati sufficienti 13' di assoluta follia per rovinare tutto e per riportare l'HCL ai piedi della scala. È altresì vero che non bisogna panicare visto che sono trascorse appena due settimane dall'inizio del campionato e molto spesso capita che le squadre che puntano a obiettivi importanti entrino in forma dopo alcune giornate, come successe solo dodici mesi fa allo stesso Lugano.

Dal canto suo l'Ambrì, dopo la pesante sconfitta di ieri in casa contro il Langnau, tornerà in pista domani sera in quel di Friborgo per tentare di riscattare i due ko consecutivi subiti in casa.

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