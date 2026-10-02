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I RACCONTI DELLA F1

La nuova generazione non aspetta più

I giovani talenti stanno conquistando spazio, responsabilità e vittorie in una Formula 1 sempre più competitiva
La nuova generazione non aspetta più
La nuova generazione non aspetta più
IMAGO / Michael Potts
di Michele Alippi
La nuova generazione non aspetta più
I giovani talenti stanno conquistando spazio, responsabilità e vittorie in una Formula 1 sempre più competitiva
E dalla Formula 2 arrivano già i prossimi nomi destinati a far parlare...
SPORT: Risultati e classifiche

SEPANG - C'è una nuova generazione che sta bussando sempre più forte alla porta della Formula 1. E questa volta non sembra avere nessuna intenzione di aspettare.

Per anni abbiamo parlato dei giovani talenti come delle promesse del futuro. Oggi il futuro è già diventato presente. Antonelli, Piastri, Bearman e gli altri ragazzi arrivati recentemente nella massima categoria hanno dimostrato che l'età, in Formula 1, conta sempre meno quando velocità, preparazione e personalità sono quelle giuste. Ma dietro di loro c'è un'altra generazione pronta a raccogliere il testimone. E per capire cosa potrebbe accadere nei prossimi anni bisogna guardare soprattutto alla Formula 2, dove il talento non manca e la lotta per conquistare un posto in Formula 1 è diventata spietata.

Dalla Formula 2 alla porta della Formula 1
Il nome che oggi fa più rumore è quello di Rafael Câmara. Il brasiliano, membro della Ferrari Driver Academy, sta vivendo una stagione da protagonista con Invicta Racing e dopo il weekend di Baku è salito al comando del campionato con 207 punti, davanti a Nikola Tsolov con 200 e Alex Dunne con 189. Câmara ha appena conquistato anche la Feature Race di Baku, dopo la penalizzazione inflitta ad Alex Dunne, e si presenta così alle ultime tappe della stagione con un vantaggio minimo, ma pesantissimo.

E proprio Câmara è uno dei nomi più accreditati per raccogliere l'eredità di Esteban Ocon in Haas nel 2027. La squadra americana non ha ancora ufficializzato la propria scelta, ma il brasiliano è indicato da F1.com come il principale candidato, dopo i test effettuati con la squadra. Se la promozione dovesse concretizzarsi, sarebbe un altro esempio perfetto di quanto rapidamente la Formula 2 possa trasformarsi in una porta d'accesso alla Formula 1.

Tsolov, Dunne e Minì: una generazione affamata
Ma Câmara non è solo. Nikola Tsolov è il suo grande rivale per il titolo. Il bulgaro, legato al Red Bull Junior Team, ha costruito una stagione di grande livello ed è arrivato a Baku da leader del campionato. Dopo l'appuntamento azero ha perso la leadership, ma resta a soli sette punti dal brasiliano.

Poi c'è Alex Dunne, protagonista di una straordinaria rimonta a Baku. Il pilota della Rodin Motorsport e Alpine F1 Academy ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nella Feature Race 1 e ha aggiunto altri punti pesanti nel secondo appuntamento, riportandosi a soli 18 punti dalla vetta. E non possiamo dimenticare Gabriele Minì. L'italiano è stato a lungo protagonista della lotta per il titolo e, nonostante un weekend difficile a Baku, occupa ancora la quarta posizione del campionato con 163 punti.

Quattro nomi, quattro percorsi differenti, un unico obiettivo: salire di livello.

E poi c'è Fornaroli
In questo scenario merita un capitolo speciale Leonardo Fornaroli. L'italiano ha già fatto quello che molti dei suoi rivali stanno ancora cercando di realizzare: nel 2025 ha conquistato il titolo di Formula 2 e nel 2026 è entrato ufficialmente nel programma McLaren come Reserve, Test and Development Driver. Ha anche debuttato in un weekend di Formula 1 durante le prove libere di Barcellona. Il suo futuro è però particolarmente interessante proprio perché McLaren non costruisce soltanto una strada verso la Formula 1. Il programma giovani della squadra comprende infatti percorsi verso Formula 1, IndyCar e World Endurance Championship. E allora si apre uno scenario affascinante: Fornaroli potrebbe diventare uno dei prossimi italiani destinati alla Formula 1 oppure, se lo spazio a Woking dovesse rimanere chiuso, potrebbe essere indirizzato verso un'altra delle grandi realtà sportive di McLaren, quella americana dell'IndyCar.

Non è una decisione ufficiale, ma è proprio questa possibilità a rendere il suo percorso particolarmente interessante.

La Formula 1 non aspetta nessuno
La vera novità, però, è un'altra. La generazione di Antonelli, Piastri e Bearman ha dimostrato che il salto dalla gavetta alla Formula 1 può essere rapidissimo. E ora i ragazzi della Formula 2 sanno di avere davanti un'opportunità concreta. Il problema è che i posti sono pochissimi. Per questo ogni gara di Formula 2 diventa qualcosa di più di una semplice corsa: è un esame. Ogni pole position, ogni vittoria, ogni errore e ogni weekend difficile vengono osservati da team principal, academy e manager.

La Formula 1 cerca velocità, naturalmente. Ma oggi cerca anche piloti capaci di adattarsi rapidamente, lavorare con una squadra, gestire la pressione e trasformare il talento in risultati. Ed è proprio qui che la nuova generazione deve dimostrare di essere pronta.

Il futuro è già schierato
Antonelli rappresenta l'Italia che ha già fatto il salto. Bearman è diventato rapidamente un protagonista del progetto Haas. Piastri ha trasformato il percorso nelle categorie junior in una realtà da top team. Alle loro spalle, intanto, Câmara, Tsolov, Dunne, Minì, Beganovic e gli altri giovani stanno combattendo per conquistare il prossimo biglietto. E forse è proprio questa la parte più affascinante della Formula 1 di oggi: mentre i grandi campioni continuano a scrivere la loro storia, dietro di loro c'è già chi sta preparando la propria. La Formula 1 non aspetta più i giovani.
Sono loro che stanno arrivando.

Nel weekend i bolidi di F1 tornano già in pista a Singapore, per il GP del Bahrein, nell’attesa piedone sul gas, sempre e comunque.
Vi aspetto sul canale ufficiale de “I Racconti della F1”, youtube I Racconti della F1 su YouTube

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