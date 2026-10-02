La nuova generazione non aspetta più

Dalla Formula 2 alla porta della Formula 1

Il nome che oggi fa più rumore è quello di Rafael Câmara. Il brasiliano, membro della Ferrari Driver Academy, sta vivendo una stagione da protagonista con Invicta Racing e dopo il weekend di Baku è salito al comando del campionato con 207 punti, davanti a Nikola Tsolov con 200 e Alex Dunne con 189. Câmara ha appena conquistato anche la Feature Race di Baku, dopo la penalizzazione inflitta ad Alex Dunne, e si presenta così alle ultime tappe della stagione con un vantaggio minimo, ma pesantissimo.



E proprio Câmara è uno dei nomi più accreditati per raccogliere l'eredità di Esteban Ocon in Haas nel 2027. La squadra americana non ha ancora ufficializzato la propria scelta, ma il brasiliano è indicato da F1.com come il principale candidato, dopo i test effettuati con la squadra. Se la promozione dovesse concretizzarsi, sarebbe un altro esempio perfetto di quanto rapidamente la Formula 2 possa trasformarsi in una porta d'accesso alla Formula 1.

