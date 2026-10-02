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Una partita di sospensione per Borradori
L'attaccante dell'Ambrì paga per uno sgambetto con il piede ai danni di Meier del Langnau
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Una partita di sospensione per Borradori
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Una partita di sospensione per Borradori
L'attaccante dell'Ambrì paga per uno sgambetto con il piede ai danni di Meier del Langnau
Una partita di sospensione per Borradori
L'attaccante dell'Ambrì paga per uno sgambetto con il piede ai danni di Meier del Langnau
AMBRÌ - L'attaccante dell'Ambrì Nathan Borradori è stato sospeso per una partita e sanzionato con una multa di 1'000 franchi in seguito a uno sgambetto con il piede (slew-footing) ai danni di Gian Meier del Langnau.
L'episodio si è verificato al 57' della partita disputata ieri sera alla Gottardo Arena, persa dall'Ambrì per 5-1. Già durante l'incontro gli arbitri avevano inflitto 5' di penalità al giocatore ticinese, che sarà dunque costretto a saltare la trasferta di domani in quel di Friborgo.
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