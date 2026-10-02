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Una partita di sospensione per Borradori

L'attaccante dell'Ambrì paga per uno sgambetto con il piede ai danni di Meier del Langnau
Una partita di sospensione per Borradori
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Una partita di sospensione per Borradori
L'attaccante dell'Ambrì paga per uno sgambetto con il piede ai danni di Meier del Langnau
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - L'attaccante dell'Ambrì Nathan Borradori è stato sospeso per una partita e sanzionato con una multa di 1'000 franchi in seguito a uno sgambetto con il piede (slew-footing) ai danni di Gian Meier del Langnau.

L'episodio si è verificato al 57' della partita disputata ieri sera alla Gottardo Arena, persa dall'Ambrì per 5-1. Già durante l'incontro gli arbitri avevano inflitto 5' di penalità al giocatore ticinese, che sarà dunque costretto a saltare la trasferta di domani in quel di Friborgo.

HCAP
La bestia nera Langnau si divora uno (spento) Ambrì

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