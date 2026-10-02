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La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

La Nazionale si appresta ad affrontare la Slovenia e poi la Macedonia del Nord a Lucerna, su un campo in pessime condizioni
La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
Freshfocus
di 20min.ch | Chris Geiger
La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
La Nazionale si appresta ad affrontare la Slovenia e poi la Macedonia del Nord a Lucerna, su un campo in pessime condizioni
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - Questo venerdì, alla vigilia dell’incontro di Nations League tra Svizzera e Slovenia (sabato, 20.45), Murat Yakin è stato subito interrogato in conferenza stampa sulle pessime condizioni del terreno della Swissporarena di Lucerna, dove la Nazionale andrà a caccia della terza vittoria consecutiva.

«Non è una novità per noi, lo conosciamo in Svizzera», ha commentato il selezionatore nazionale. «Tranne che a San Gallo, dove il campo è sempre in buone condizioni. È a causa del meteo e dell’umidità presenti qui. Ovviamente non è l’ideale».

Nessun assente

Le difficili condizioni del terreno costringeranno il tecnico basilese a rivedere i suoi piani per la terza partita del raduno e a modificare la formazione iniziale?

«Il nostro obiettivo è prendere ogni partita una dopo l’altra e raggiungere il nostro scopo gestendo al contempo il carico di allenamento», ha glissato Murat Yakin. «Tutti i giocatori sono in forma e a mia disposizione. Attendo ancora di vedere come si svolgerà l’allenamento di questo venerdì».

Al fianco del selezionatore in conferenza stampa, Remo Freuler si rallegra di ritrovare la città che tra il 2014 e il 2016 gli ha fatto da trampolino verso l’estero.

Dopo essersi messo in luce con la maglia lucernese e aver vestito i colori di Atalanta, Nottingham e Bologna, Freuler si aspetta che sabato la Nati faccia meglio contro la Slovenia rispetto allo 0-0 dello scorso autunno, nelle qualificazioni alla Coppa del mondo 2026, contro lo stesso avversario.

Obiettivo promozione

«Avevano chiuso molto bene gli spazi nell’ultima partita contro di noi», ha ricordato il nuovo giocatore dell’Olympiakos. «Contro la Scozia hanno inoltre difeso bene. Mi aspetto quindi di vederli allo stesso modo domani (ndr: sabato): molto compatti in difesa».

Grazie ai due netti successi ottenuti in Macedonia del Nord (0-3) e in Scozia (0-3), la Svizzera guida il gruppo 1 della Lega B di Nations League con sei punti. L’obiettivo è evidentemente quello di tornare in Lega A già dalla prossima edizione. La squadra di Murat Yakin chiuderà poi il raduno martedì prossimo contro la Macedonia del Nord, ancora a Lucerna.

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