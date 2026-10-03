Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

È quanto emerge dai dati comunicati a Keystone-Ats dalle tre grandi aziende del settore. Swisscom ha reso noto che dall'inizio dell'anno sono state registrate complessivamente 102 milioni di chiamate classificate come spoofing (falsificazione di identità) o spam (chiamata indesiderata). Di queste, 65 milioni sono state bloccate e 30 milioni anonimizzate. In altri 7 milioni di casi è apparso un messaggio di avviso.