Martullo-Blocher: «Non sono candidata alla successione Parmelin»

"Sono un'imprenditrice e le due cose non sono conciliabili", ha affermato ieri sera nel corso della trasmissione Arena, il dibattito politico della televisione svizzero-tedesca SRF. L'UDC dispone di valide personalità, ha detto presidente della direzione dell'azienda chimica Ems-Chemie. Una sua candidatura non sarà quindi - così spera - necessaria.