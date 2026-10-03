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Martullo-Blocher: «Non sono candidata alla successione Parmelin»

La consigliera nazionale sottolinea l'incompatibilità tra ruolo politico e impegno imprenditoriale, lasciando spazio ad altre figure di spicco dell'UDC.
Martullo-Blocher: «Non sono candidata alla successione Parmelin»
20 minuti / Matthias Spicher
Fonte Ats
di Redazione
Martullo-Blocher: «Non sono candidata alla successione Parmelin»
La consigliera nazionale sottolinea l'incompatibilità tra ruolo politico e impegno imprenditoriale, lasciando spazio ad altre figure di spicco dell'UDC.

BERNA - La consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) non si candida alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale.

"Sono un'imprenditrice e le due cose non sono conciliabili", ha affermato ieri sera nel corso della trasmissione Arena, il dibattito politico della televisione svizzero-tedesca SRF. L'UDC dispone di valide personalità, ha detto presidente della direzione dell'azienda chimica Ems-Chemie. Una sua candidatura non sarà quindi - così spera - necessaria.

Come noto con l'annuncio delle dimissioni, per fine anno, del presidente della Confederazione Parmelin sono subito partite le discussioni su chi potrebbe subentrargli in governo. Martullo-Blocher è considerata una figura di spicco del suo partito, ma in parlamento potrebbe non riuscire a ottenere la maggioranza.

Tra le candidate più promettenti per la carica di prima consigliera federale donna dell'UDC figurano, secondo gli esperti, la vicepresidente del partito e consigliera nazionale Céline Amaudruz (GE), la responsabile del dipartimento sanità del canton Zurigo (ed ex consigliera nazionale) Natalie Rickli, nonché la consigliera agli stati di San Gallo Esther Friedli.

Il gruppo parlamentare UDC a Palazzo federale deciderà il 20 novembre quali nomi inserire sulla sua lista ufficiale. L'elezione da parte dell'Assemblea federale è prevista il 9 dicembre.

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