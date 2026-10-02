Tenta di investire i pedoni con l'auto
L'uomo è stato fermato dalla polizia dopo una serie di infrazioni e danni in centro città.
LOSANNA - Un 29enne svizzero è stato arrestato all'alba di ieri a Yverdon-les-Bains (VD) dopo aver tentato di investire alcuni pedoni con la propria auto. Il Ministero pubblico ha chiesto la sua detenzione preventiva, indica oggi la polizia cantonale vodese in un comunicato.
Stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 5:00 del mattino l'uomo, domiciliato a Yverdon-les-Bains, avrebbe commesso diverse infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, danneggiato dell'arredo urbano e tentato di travolgere più pedoni nei pressi della stazione, si legge nella nota.
Un 24enne svizzero residente nella città vodese, rimasto vittima dello spericolato gesto, ha sporto denuncia. Il 29enne è stato quindi fermato dalla polizia e condotto in centrale, dove è stato interrogato.
La procuratrice di turno ha aperto un procedimento penale nei suoi confronti e chiesto la sua detenzione preventiva, in attesa della decisione del giudice delle misure coercitive. La polizia cantonale vodese è ancora alla ricerca di eventuali testimoni.