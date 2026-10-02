Tenta di investire i pedoni con l'auto

Un 24enne svizzero residente nella città vodese, rimasto vittima dello spericolato gesto, ha sporto denuncia. Il 29enne è stato quindi fermato dalla polizia e condotto in centrale, dove è stato interrogato.

La procuratrice di turno ha aperto un procedimento penale nei suoi confronti e chiesto la sua detenzione preventiva, in attesa della decisione del giudice delle misure coercitive. La polizia cantonale vodese è ancora alla ricerca di eventuali testimoni.