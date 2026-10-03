Strangolarsi fino a perdere i sensi: spuntano altri casi della pericolosa sfida tra giovani

La polizia zurighese non sta sottovalutando il fenomeno. Le indagini sarebbero appena iniziate. La polizia presume che la «Choking Challenge» si diffonda attraverso i social network e successivamente direttamente tra i giovani.

A fare luce su questa pratica ci pensa Marco Bezjak, che sul quotidiano zurighese spiega i contorni del fenomeno. Bezjak è presidente della fondazione zurighese Mojuga opera da decenni nell'ambito del lavoro giovanile e fornisce consulenza a Comuni di tutta la Svizzera. Già circa due anni fa si era occupato di giochi di strangolamento tra adolescenti in due Comuni zurighesi.



«Le prove di coraggio sono sempre esistite»

Uno dei casi era avvenuto in un centro giovanile, dove gli operatori erano intervenuti. In seguito, racconta Bezjak, non avevano semplicemente vietato ai ragazzi qualsiasi forma di confronto fisico, ma avevano concordato con loro alcune regole per renderlo meno pericoloso. Una stabiliva che nessuno potesse essere toccato al di sopra delle spalle. «È importante gestire queste situazioni in modo che non si verifichino ferite». In seguito, nel Comune interessato i giochi di strangolamento sarebbero cessati.