Furgone distrutto dalle fiamme sull'A13

Stando a quanto indicato oggi dalla polizia retica, il conducente del veicolo stava percorrendo l'autostrada in direzione di Coira quando si è accorto che il mezzo stava progressivamente perdendo potenza. Ha quindi deciso di fermarsi nel parcheggio dell'area di sosta Apfelwuhr, ma poco dopo il furgone ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Landquart, che hanno domato l'incendio.

Dell'accaduto sono stati informati anche l'Ufficio tecnico cantonale e l'Ufficio per la natura e l'ambiente, come previsto in caso di simili incidenti.