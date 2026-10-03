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San Gallo

Agente ferito nell'inseguimento di due giovani in monopattino

Uno degli adolescenti è stato fermato, mentre l'altro è ancora ricercato dalle autorità.
Agente ferito nell'inseguimento di due giovani in monopattino
Polizia cantonale di San Gallo
Fonte Ats
di Redazione
Agente ferito nell'inseguimento di due giovani in monopattino
Uno degli adolescenti è stato fermato, mentre l'altro è ancora ricercato dalle autorità.

SAN GALLO - Un agente di polizia è rimasto ferito ieri pomeriggio a Wil (SG) durante l'inseguimento di due adolescenti in fuga su un monopattino elettrico.

Stando a quanto comunica oggi la polizia cantonale poco prima delle 14.00 una pattuglia ha notato due giovani che viaggiavano insieme sul monopattino. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo, ma i due sono fuggiti, proseguendo a una velocità superiore ai 60 km/h, ignorando diverse regole del traffico e mettendo in pericolo altri utenti della strada e passanti.

Nel corso dell'inseguimento, condotto con una bicicletta elettrica, uno dei poliziotti ha riportato ferite. Successivamente un 14enne è stato fermato. Il suo compagno, invece, è riuscito a scappare e viene ora attivamente ricercato: a questo proposito le forze dell'ordine hanno anche lanciato un appello ai testimoni.

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