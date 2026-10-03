Agente ferito nell'inseguimento di due giovani in monopattino

Stando a quanto comunica oggi la polizia cantonale poco prima delle 14.00 una pattuglia ha notato due giovani che viaggiavano insieme sul monopattino. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo, ma i due sono fuggiti, proseguendo a una velocità superiore ai 60 km/h, ignorando diverse regole del traffico e mettendo in pericolo altri utenti della strada e passanti.

Nel corso dell'inseguimento, condotto con una bicicletta elettrica, uno dei poliziotti ha riportato ferite. Successivamente un 14enne è stato fermato. Il suo compagno, invece, è riuscito a scappare e viene ora attivamente ricercato: a questo proposito le forze dell'ordine hanno anche lanciato un appello ai testimoni.