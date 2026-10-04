I membri uscenti del Governo in testa a Zugo

Finora sono stati scrutinati i comuni di Baar, Cham, Menzingen, Neuheim, Steinhausen, Unterägeri e Walchwil. In testa figurano Laura Dittli e Andreas Hausheer (entrambi del Centro), davanti a Heinz Tännler (UDC), Florian Weber (PLR), Silvia Thalmann-Gut (Il Centro), Stephan Schleiss (UDC) e Andreas Hostettler (PLR).

Con un distacco di quasi 2.000 voti da Hostettler segue, come detto, Andreas Lustenberger (ALG), che si è candidato con l'obiettivo di riconquistare il seggio della sinistra nell'esecutivo perso nel 2018. Più staccate, seguono Joëlle Gautier (PVL) e Jessica Gauch (PS).