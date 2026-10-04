Un giorno che cambia la vita

E fu così che Frasta ha deciso di restare. D'altronde ci aveva già detto queste parole nel 2022: grazie a quel soggiorno nel Down Under «ho capito molte cose su come gira il mondo, di come in una città più grande hai molte più opportunità di lavoro, di conoscenze, di realizzarti. Sicuramente poi stare lontano da casa ti fa capire quanto ci si debba arrangiare da soli, trovare delle soluzioni, in particolare quando le cose non vanno».

Nel brano si sentono anche l'annuncio della sua fermata della S-Bahn, i messaggi vocali di due amici lontani e, nel secondo verso, la voce dello stesso Frasta. Non ci sono le collaborazioni che hanno caratterizzato i precedenti singoli del produttore, in particolare quelle con Aneres e Silvia Andrello. Frasta, qui, fa tutto da sé. «È un pezzo su una casa che non esisteva ancora e che ho dovuto costruirmi». Con pazienza e tenacia. I giorni migliori del titolo? Sono quelli che hanno seguito quel 1° maggio.