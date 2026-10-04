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Un giorno che cambia la vita

È il 1° maggio di tre anni fa, e Frasta ci ha scritto sopra una canzone
Un giorno che cambia la vita
FRASTA
Frasta sulla copertina di "01.05.2023 (brighter days)".
di Fabio CaironiGiornalista
Un giorno che cambia la vita
È il 1° maggio di tre anni fa, e Frasta ci ha scritto sopra una canzone

SAVOSA - Può un singolo giorno dare una svolta decisiva a un'esistenza? Sì, può. Lo assicura il produttore ticinese Frasta, che venerdì 2 ottobre ha pubblicato "01.05.2023 (brighter days)", il primo brano del disco "5/15" di prossima pubblicazione.

Il titolo indica la data fatidica della notte in cui è nato il pezzo. Frasta - ticinese giramondo, che grazie a un viaggio in Australia ha capito di voler esplorare un'altra realtà - si era trasferito da poco a Berlino e si era ritrovato solo nella metropoli tedesca, certamente stimolante e piena di opportunità, ma che per qualcuno appena arrivato si può rivelare complicata. «La mattina cercavo lavoro, la notte scrivevo», racconta a Tio.ch il musicista. Quella notte, come le altre, si è messo al lavoro. La folgorazione è arrivata campionando un brano soul: una piccola scintilla, un clic nell'esistenza.

E fu così che Frasta ha deciso di restare. D'altronde ci aveva già detto queste parole nel 2022: grazie a quel soggiorno nel Down Under «ho capito molte cose su come gira il mondo, di come in una città più grande hai molte più opportunità di lavoro, di conoscenze, di realizzarti. Sicuramente poi stare lontano da casa ti fa capire quanto ci si debba arrangiare da soli, trovare delle soluzioni, in particolare quando le cose non vanno».

Nel brano si sentono anche l'annuncio della sua fermata della S-Bahn, i messaggi vocali di due amici lontani e, nel secondo verso, la voce dello stesso Frasta. Non ci sono le collaborazioni che hanno caratterizzato i precedenti singoli del produttore, in particolare quelle con Aneres e Silvia Andrello. Frasta, qui, fa tutto da sé. «È un pezzo su una casa che non esisteva ancora e che ho dovuto costruirmi». Con pazienza e tenacia. I giorni migliori del titolo? Sono quelli che hanno seguito quel 1° maggio.

"5/15" raccoglie cinque brani selezionati tra quindici provini scritti nella capitale tedesca. Usciranno uno alla volta, ciascuno con la data del giorno in cui è nato, fino alla primavera del 2027. Il progetto si muove tra melodic house, deep house e UK garage. Il campione è stato autorizzato tramite Tracklib, mentre il mastering è stato curato da Dan Smith dello studio DKS di Londra, con il quale la collaborazione prosegue fruttuosamente da quasi un decennio (dal 2017).

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