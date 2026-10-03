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SERRAVALLE

Si cerca Doris Farinotti

La 41enne è scomparsa venerdì da Malvaglia
Si cerca Doris Farinotti
Tio/ 20 minuti
Immagine di archivio
Fonte Polizia cantonale
di Redazione
Si cerca Doris Farinotti
La 41enne è scomparsa venerdì da Malvaglia

SERRAVALLE - Doris Farinotti, cittadina svizzera domiciliata a Gordola, è scomparsa da Malvaglia il 2 ottobre.

Nata il 10 gennaio 1985, è di corporatura magra, è alta 165 centimetri e pesa 55 chili. Ha un'età apparente di 40 anni, occhi castani, capelli castano scuro tinti, lisci e di media lunghezza, labbra normali e viso ovale o rotondo. Si esprime in italiano, tedesco e francese.

Al momento della scomparsa indossava un giacchetto scuro, pantaloni scuri della tuta e delle ballerine.

Chiunque l'abbia avvistata o disponga di informazioni utili è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.

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