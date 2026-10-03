Incendi boschivi e sostanze pericolose: tre serate di prevenzione

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 7 ottobre nell’atrio delle Scuole elementari di Claro. Seguiranno la serata di giovedì 8 ottobre al Centro civico di Arbedo e quella di giovedì 15 ottobre nella Sala polivalente di Pianezzo. Tutti gli incontri inizieranno alle 20, sono gratuiti e aperti all’intera popolazione.