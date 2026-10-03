Incendi boschivi e sostanze pericolose: tre serate di prevenzione
Le propone il Corpo Pompieri della Città di Bellinzona tra il 7 e il 15 ottobre
Le propone il Corpo Pompieri della Città di Bellinzona tra il 7 e il 15 ottobre
BELLINZONA - Tre incontri pubblici per approfondire la prevenzione degli incendi boschivi e i rischi legati alle sostanze pericolose presenti nelle abitazioni. Li propone il Corpo civici pompieri della Città di Bellinzona a Claro, Arbedo e Pianezzo.
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 7 ottobre nell’atrio delle Scuole elementari di Claro. Seguiranno la serata di giovedì 8 ottobre al Centro civico di Arbedo e quella di giovedì 15 ottobre nella Sala polivalente di Pianezzo. Tutti gli incontri inizieranno alle 20, sono gratuiti e aperti all’intera popolazione.
Le serate di Claro e Pianezzo saranno dedicate alle principali cause degli incendi boschivi e ai comportamenti che ciascuno può adottare per prevenirli. Ad Arbedo si parlerà invece dei rischi connessi alle sostanze pericolose comunemente presenti nelle abitazioni.
Gli appuntamenti permetteranno inoltre di conoscere più da vicino l’organizzazione del Corpo pompieri della Città di Bellinzona e il servizio garantito quotidianamente sul territorio dopo la riorganizzazione regionale entrata in vigore nel luglio del 2025.