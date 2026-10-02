L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

TEL AVIV / WASHINGTON - Il copilota della FlyDubai che ha accoltellato il comandante del volo FlyDubai FZ1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal.



Nonostante tale divieto, il pilota omanita è stato assunto dalla FlyDubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti e Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri Paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione.