«Abbandonare le regole di guerra»: Mosca prepara l'inverno di fuoco

I tamburi di guerra risuonano ancora dunque, con ogni prospettiva di pace che appare distante e inafferrabile. Nelle ultime ore, i russi a sorpresa hanno attaccato con i droni ripetutamente, e in pieno giorno, il Pivdennyi, il ponte sud di Kiev. Il traffico in città era già impazzito da giorni dopo i primi droni finiti sulle immense lamiere, la linea della metro che passa sul ponte è bloccata fino a nuovo ordine.



È un'arteria strategica sul Dnipro, in particolare per chi vuole uscire dalla città verso ovest, verso la parte relativamente meno rischiosa del Paese. «Vogliono che gli ucraini, e in particolare i residenti della capitale, lascino la città. Lo volevano davvero fin dall'inizio dell'invasione su larga scala», ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky, rivelando che secondo le informazioni degli 007 Vladimir Putin «ha ordinato ai suoi comandanti militari di abbandonare le regole di guerra, con un forte aumento degli attacchi contro obiettivi civili».

E a Kiev, ha sottolineato il leader ucraino, i russi stanno colpendo obiettivi civili nel tentativo di «paralizzare la città, impedendo alle persone di recarsi al lavoro e ai bambini di frequentare scuole e asili». Nella notte è stato centrato un gigante di cemento da 25 piani, il bilancio è di un morto e diversi feriti. La capitale è semideserta, le lezioni sono tutte online, poche le persone in giro a piedi, soprattutto perché da diverse settimane Mosca colpisce la città sempre più spesso di giorno. E così si è costretti a passare interminabili ore nei rifugi non sempre all'altezza. Il malumore cresce, un recente studio stima ci siano solo 77 centri ad alta protezione sugli oltre 4mila certificati, in buona parte di proprietà privata, e sono capaci di accogliere poco più di 50mila persone.