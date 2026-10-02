Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

«Abbandonare le regole di guerra»: Mosca prepara l'inverno di fuoco

Secondo gli 007 di Zelensky, Putin «ha ordinato un forte aumento degli attacchi contro obiettivi civili».
«Abbandonare le regole di guerra»: Mosca prepara l'inverno di fuoco
Governo ucraino
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Abbandonare le regole di guerra»: Mosca prepara l'inverno di fuoco
Secondo gli 007 di Zelensky, Putin «ha ordinato un forte aumento degli attacchi contro obiettivi civili».

MOSCA - Si va verso un inverno di fuoco in Ucraina, con il Cremlino che avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di «abbandonare le regole di guerra» per colpire senza pietà le infrastrutture civili.

E, secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a scatenare una selva di oltre mille missili per piegare definitivamente la rete energetica del Paese, mentre già ha cominciato a colpire un ponte nevralgico per Kiev nel tentativo di scatenare il caos nella capitale, forse isolarla, provocando una vera e propria crisi umanitaria.

I tamburi di guerra risuonano ancora dunque, con ogni prospettiva di pace che appare distante e inafferrabile. Nelle ultime ore, i russi a sorpresa hanno attaccato con i droni ripetutamente, e in pieno giorno, il Pivdennyi, il ponte sud di Kiev. Il traffico in città era già impazzito da giorni dopo i primi droni finiti sulle immense lamiere, la linea della metro che passa sul ponte è bloccata fino a nuovo ordine.

È un'arteria strategica sul Dnipro, in particolare per chi vuole uscire dalla città verso ovest, verso la parte relativamente meno rischiosa del Paese. «Vogliono che gli ucraini, e in particolare i residenti della capitale, lascino la città. Lo volevano davvero fin dall'inizio dell'invasione su larga scala», ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky, rivelando che secondo le informazioni degli 007 Vladimir Putin «ha ordinato ai suoi comandanti militari di abbandonare le regole di guerra, con un forte aumento degli attacchi contro obiettivi civili».

E a Kiev, ha sottolineato il leader ucraino, i russi stanno colpendo obiettivi civili nel tentativo di «paralizzare la città, impedendo alle persone di recarsi al lavoro e ai bambini di frequentare scuole e asili». Nella notte è stato centrato un gigante di cemento da 25 piani, il bilancio è di un morto e diversi feriti. La capitale è semideserta, le lezioni sono tutte online, poche le persone in giro a piedi, soprattutto perché da diverse settimane Mosca colpisce la città sempre più spesso di giorno. E così si è costretti a passare interminabili ore nei rifugi non sempre all'altezza. Il malumore cresce, un recente studio stima ci siano solo 77 centri ad alta protezione sugli oltre 4mila certificati, in buona parte di proprietà privata, e sono capaci di accogliere poco più di 50mila persone.

Intanto il surriscaldamento climatico tiene alte le temperature anche in Ucraina, con picchi inconsueti in questa stagione di oltre 20 gradi, ma il rischio che si scateni una crisi umanitaria è alle porte. La Russia, scrive il New York Times, si sta preparando a condurre la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino con il lancio di fino a 1'000 missili contro centrali elettriche, sottostazioni e impianti di approvvigionamento idrico e mirato anche a imporre la chiusura delle tre centrali nucleari ucraine, attualmente operative, colpendo le sottostazioni di distribuzione che collegano le centrali alla rete elettrica. Il ministro dell'Energia ucraino Denys Shmyhal ha presentato un documento agli alleati europei a Parigi due settimane fa con le misure per reagire ad un eventuale attacco di questa portata che potrebbe scatenare una crisi senza precedenti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cremlinoguerrarussiaucraina
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
32
73

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
2 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
3 ore

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
1 gior
44
106

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
2 gior
28
116

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
1 gior
34
73

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
2 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
4 gior
7
15

Elisa, fine della storia d'amore

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
48
94

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
2 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
13 ore

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
9 ore
52
90

«La mia salute non c'entra nulla»

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
13 ore
47
53

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
2 gior
111
154

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
2 gior
25
98

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1
41

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
2 gior
23
39

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
1 gior
44

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
1 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
3 ore
19
40

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
1 gior
23
48

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
1 gior
8
62

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
22

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
1 gior
12
51

La sorella di Ronaldo spara a zero

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
49
50

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
8
35

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
1 gior
1
19

La coda di Haaland finisce in Tribunale

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
1 gior
19
162

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
1 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
5
15

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
35

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
2 ore

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
2 gior
29
132

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
13 ore
11

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
2 gior
14
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
23
36

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
2 gior
20
67

Lugano, un disastro

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 gior
11
96

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
1 gior
12
55

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
23 ore
9
49

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
1 gior
20
8

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
2 gior
2
37

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
15

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
23 ore

I Sette della vergogna

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
1 gior
4
63

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
89

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
LIVE
GORDOLA
2 gior
5
27

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»
LIVE
HCL
1 gior
8
23

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
I download di file pedopornografici lo tradiscono
LIVE
FRANCIA/SVIZZERA
25 min

I download di file pedopornografici lo tradiscono

100 milioni di barili di gasolio per frenare i prezzi
LIVE
G7
3 ore
8

100 milioni di barili di gasolio per frenare i prezzi

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
LIVE
MONDO
3 ore
1
5

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

Il boss: «Mio nonno fece una società con Berlusconi»
LIVE
ITALIA
4 ore
1
11

Il boss: «Mio nonno fece una società con Berlusconi»

Esecuzione fallita, dalla Chiesa un appello: «Commutate la pena per Pike»
LIVE
STATI UNITI
6 ore

Esecuzione fallita, dalla Chiesa un appello: «Commutate la pena per Pike»

«Il pilota merita ogni riconoscimento. Un vero eroe»
LIVE
MEDIO ORIENTE
6 ore
9
11

«Il pilota merita ogni riconoscimento. Un vero eroe»

Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi
LIVE
ITALIA
8 ore
1
11

Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
9 ore
12

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Arrestato un (altro) sindaco distrettuale dell'opposizione a Istanbul
LIVE
TURCHIA
9 ore
1
14

Arrestato un (altro) sindaco distrettuale dell'opposizione a Istanbul

«Arrivati a Taiwan i primi due F-16V acquistati dagli Usa»
LIVE
TAIWAN
12 ore
1
22

«Arrivati a Taiwan i primi due F-16V acquistati dagli Usa»