I download di file pedopornografici lo tradiscono
Svizzero arrestato in Francia per pornografia infantile. Le indagini hanno svelato una fitta rete online e il coinvolgimento di centinaia di utenti.
STRASSBURG - Un cittadino svizzero di 55 anni è stato arrestato in Francia, nei pressi di Mulhouse. Aveva gestito un forum nel darkweb per lo scambio di contenuti pedopornografici. È stato posto in custodia cautelare, come ha comunicato venerdì la procura competente.
Alla fine di settembre 2026, i poliziotti avevano notato un profilo che, negli ultimi sei mesi, aveva partecipato al download di una quantità molto elevata di file pedopornografici, ha riferito Nicolas Heitz, procuratore di Mulhouse (Haut-Rhin), in un comunicato stampa.
La filiale dell'Unità nazionale di cybercriminalità (UNC) del dipartimento investigativo di Metz ha identificato e localizzato un sospetto che «gestiva e amministrava un forum nel darkweb dedicato allo scambio di contenuti pedopornografici».
L'uomo, che non aveva precedenti penali, è stato arrestato il 30 settembre e posto in custodia di polizia, secondo quanto riferito dal procuratore. Sui suoi computer sono stati sequestrati quasi 300'000 file con contenuti pedopornografici.
Il forum da lui gestito contava «diverse centinaia di utenti», e il sospetto aveva «istituito un sistema di donazioni in criptovaluta per trarre profitto dalla sua attività», si legge ancora.
È stata avviata un'indagine nei confronti dell'uomo. I sospetti riguardano il possesso, l'acquisizione, la diffusione, la trasmissione e la messa a disposizione di rappresentazioni pornografiche di minori, nonché l'uso regolare di servizi di comunicazione corrispondenti. Inoltre, si indaga per sfruttamento della prostituzione minorile, riciclaggio di denaro e gestione di una piattaforma online per facilitare affari illegali nell'ambito di un'organizzazione criminale.
Il cinquantenne è stato incriminato e, secondo le richieste della procura, posto in custodia cautelare.