I download di file pedopornografici lo tradiscono

La filiale dell'Unità nazionale di cybercriminalità (UNC) del dipartimento investigativo di Metz ha identificato e localizzato un sospetto che «gestiva e amministrava un forum nel darkweb dedicato allo scambio di contenuti pedopornografici».

L'uomo, che non aveva precedenti penali, è stato arrestato il 30 settembre e posto in custodia di polizia, secondo quanto riferito dal procuratore. Sui suoi computer sono stati sequestrati quasi 300'000 file con contenuti pedopornografici.