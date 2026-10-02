Il killer di lady Brexit voleva colpire pure Farage

Vicky Evans, coordinatrice nazionale del Ctp (Counter Terrorism Policing) ha messo in relazione la svolta odierna con i risultati di un'investigazione «articolata ed enormemente complessa» da cui emergono infine capi d'imputazioni «molto, ma molto seri» di violazione del Terrorism Act. Imputazioni che includono una serie di progetti di natura terroristica animati da apparente odio contro la destra brexiteer e attribuiti in un arco di tempo compreso tra il 31 maggio 2024 e l'8 luglio 2026: andati a vuoto o non pienamente a segno contro Farage e altri possibili obiettivi, e culminati in ultimo nella sanguinosa 'esecuzione' dell'indifesa Ann Widdecombe, con decine di colpi di martello, di circa 3 mesi fa.

Il 28enne, personaggio descritto dai media come eccentrico e solitario, comparirà dinanzi a un giudice per il rinvio a giudizio a novembre, nell'ambito di una caso che coinvolge - per il suo spessore criminale e di minaccia a sfondo politico - anche la Procura della Corona. Il governo laburista, per bocca della ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, ha da parte sua assicurato la massima attenzione, evocando un quadro «estremamente inquietante». Mahmood ha espresso «profonda solidarietà» a Farage, nel nome di una condanna che in situazioni come questa deve andare oltre ogni divisione partitica o ideologica. «Nessuno faccia confusione, un attacco politico contro chiunque è un attacco contro tutti noi», contro la democrazia» britannica, ha tagliato corto.