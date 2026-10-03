Cantone
Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
L’annuncio della lista è accompagnato da un appello alla partecipazione e a una nuova politica più trasparente.
Avanti con Ticino&Lavoro
Fonte red
Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
L’annuncio della lista è accompagnato da un appello alla partecipazione e a una nuova politica più trasparente.
BELLINZONA - «Il coraggio di cambiare». È lo slogan con cui Avanti con Ticino&Lavoro ha presentato oggi, sabato 3 ottobre, al Centro Talete di Lamone la sua squadra in vista delle elezioni del Consiglio di Stato dell’11 aprile 2027.
In lista figurano Sergio Savoia, Amalia Mirante, Valentina Mühlemann, Evaristo Roncelli e Giovanni Albertini.
«È giunto il momento di scegliere un altro modo di fare politica, di aprire le finestre delle stanze del potere e far entrare luce e aria nuova».
E ancora: «Possono farlo solo i cittadini e le cittadine di questo cantone, che possono così lasciarsi alle spalle una pagina triste e squallida di politica e costruire tutti insieme il futuro per questo nostro bellissimo paese».
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