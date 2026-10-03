Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

«È giunto il momento di scegliere un altro modo di fare politica, di aprire le finestre delle stanze del potere e far entrare luce e aria nuova».

E ancora: «Possono farlo solo i cittadini e le cittadine di questo cantone, che possono così lasciarsi alle spalle una pagina triste e squallida di politica e costruire tutti insieme il futuro per questo nostro bellissimo paese».