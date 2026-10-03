Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

La polizia locale ha quindi avviato gli accertamenti e individuato la vettura, che si trovava in giacenza presso la carrozzeria. Dai controlli è emerso che la Mercedes, acquistata in leasing, risultava rubata in territorio svizzero.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e successivamente riconsegnato alla casa automobilistica in Svizzera. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la provenienza dell'auto e chiarire la vicenda. Il recupero, sottolinea il Comune, è stato possibile grazie alla collaborazione tra le autorità dei due Paesi e alla segnalazione trasmessa tramite il sistema GPS della vettura.