Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
Ritrovata in una carrozzeria di Rozzano, nell'hinterland milanese. Ora è stata riconsegnata ai proprietari
ROZZANO - Un'auto rubata lo scorso mese di aprile in Svizzera è stata ritrovata un paio di giorni fa in una carrozzeria di Rozzano grazie al sistema di geolocalizzazione installato a bordo. A darne notizia è il Comune, precisando che la segnalazione è arrivata dalla polizia elvetica.
La polizia locale ha quindi avviato gli accertamenti e individuato la vettura, che si trovava in giacenza presso la carrozzeria. Dai controlli è emerso che la Mercedes, acquistata in leasing, risultava rubata in territorio svizzero.
Il veicolo è stato posto sotto sequestro e successivamente riconsegnato alla casa automobilistica in Svizzera. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la provenienza dell'auto e chiarire la vicenda. Il recupero, sottolinea il Comune, è stato possibile grazie alla collaborazione tra le autorità dei due Paesi e alla segnalazione trasmessa tramite il sistema GPS della vettura.