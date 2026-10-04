Svitto
Sfondano lucernario e precipitano nel vuoto, gravi due 22enni
L'episodio è avvenuto a Einsiedeln (SZ). I giovani sono stati elitrasportati in ospedale in condizioni critiche; resta da chiarire la loro presenza sul tetto.
Polizia Svitto
Fonte Ats
Sfondano lucernario e precipitano nel vuoto, gravi due 22enni
L'episodio è avvenuto a Einsiedeln (SZ). I giovani sono stati elitrasportati in ospedale in condizioni critiche; resta da chiarire la loro presenza sul tetto.
EINSIEDELN - Una ragazza e un ragazzo di 22 anni sono rimasti gravemente feriti ieri pomeriggio a Einsiedeln (SZ), dopo essere precipitati per circa quattro metri attraverso un lucernario di un edificio durante un evento pubblico. Stando alla polizia cantonale svittese, i due sono in pericolo di vita.
Non è chiaro perché i due 22enni si trovassero sul tetto al momento dell'incidente. Dopo essere stati soccorsi e sottoposti alle prime cure, sono stati trasportati in elicottero dalla Rega in ospedali fuori cantone, precisa la polizia in un comunicato. Entrambi hanno riportato ferite potenzialmente letali. Le autorità cantonali hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.
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