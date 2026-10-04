Sfondano lucernario e precipitano nel vuoto, gravi due 22enni

Non è chiaro perché i due 22enni si trovassero sul tetto al momento dell'incidente. Dopo essere stati soccorsi e sottoposti alle prime cure, sono stati trasportati in elicottero dalla Rega in ospedali fuori cantone, precisa la polizia in un comunicato. Entrambi hanno riportato ferite potenzialmente letali. Le autorità cantonali hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.