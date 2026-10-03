Una zucca da più di 650 chili

Il coltivatore ha letteralmente dominato la competizione facendo incetta di primati: oltre alla zucca regina, ha presentato l'anguria più pesante del Paese (97,2 kg), la zucca a fiasco più imponente e un girasole da record alto ben 7,7 metri. La giornata si è trasformata in una vera e propria festa dei primati, con la partecipazione di 16 team che hanno portato in gara 18 esemplari giganteschi.

L'evento ha visto crollare persino due record mondiali: quello per la patata dolce più pesante mai raccolta - una singola radice da 13,6 chili - e quello per il peperoncino più lungo al mondo, arrivato alla quota incredibile di 54,3 centimetri.