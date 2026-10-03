Una zucca da più di 650 chili
Florian Isler è campione svizzero per la terza volta consecutiva. È stato un sabato di record, anche mondiali
Florian Isler è campione svizzero per la terza volta consecutiva. È stato un sabato di record, anche mondiali
RAPPERSWIL-JONA - Una zucca gigante arancione di oltre 650 chili si è aggiudicata lo scettro di regina degli ortaggi oggi ai campionati svizzeri di pesatura a Rapperswil-Jona (SG).
L'agricoltore zurighese Florian Isler si è aggiudicato il titolo nazionale per il terzo anno consecutivo grazie a una zucca Atlantic Giant da ben 651,5 chilogrammi, sollevata e trasportata fino alla bilancia con l'ausilio di un carrello elevatore.
Il coltivatore ha letteralmente dominato la competizione facendo incetta di primati: oltre alla zucca regina, ha presentato l'anguria più pesante del Paese (97,2 kg), la zucca a fiasco più imponente e un girasole da record alto ben 7,7 metri. La giornata si è trasformata in una vera e propria festa dei primati, con la partecipazione di 16 team che hanno portato in gara 18 esemplari giganteschi.
L'evento ha visto crollare persino due record mondiali: quello per la patata dolce più pesante mai raccolta - una singola radice da 13,6 chili - e quello per il peperoncino più lungo al mondo, arrivato alla quota incredibile di 54,3 centimetri.