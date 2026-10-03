Terremoto di magnitudo 3 nei pressi di Liestal
La scossa, registrata sabato pomeriggio, dovrebbe essere stata chiaramente percepita vicino all'epicentro. Non sono attesi danni.
LIESTAL - La terra ha tremato sabato pomeriggio nei pressi di Liestal, nel Canton Basilea Campagna. Il Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo ha registrato un terremoto di magnitudo 3,0.
La scossa si è verificata alle 15.36, secondo quanto indicato dal SED in una comunicazione automatica. Il terremoto dovrebbe essere stato percepito chiaramente nelle vicinanze dell'epicentro.
Per un sisma di questa intensità, precisa il Servizio sismico, generalmente non sono da attendersi danni.
Il SED registra ogni giorno in Svizzera e nei Paesi vicini in media tra tre e quattro terremoti, pari a 1000-1500 eventi all'anno. Di questi, ogni anno circa 10-20 scosse con magnitudo a partire da 2,5 vengono effettivamente percepite dalla popolazione.