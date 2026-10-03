Auto contro un albero: muore un 80enne

Gli agenti hanno trovato il conducente privo di conoscenza all'interno della vettura e gli hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, proseguiti poi dai sanitari dell'ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione, l'uomo è morto poco dopo sul posto. La vittima era un cittadino svizzero residente nel canton Berna.

La Bielstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore e mezza e sul posto è stata predisposta una deviazione. Oltre alla Polizia cantonale bernese sono intervenuti un'ambulanza, il Care Team del canton Berna e un carro attrezzi. È stato inoltre richiesto l'intervento di un elicottero della Rega.