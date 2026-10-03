Cerca e trova immobili
Segnalaci
BERNA

Auto contro un albero: muore un 80enne

A trovare la vettura è stata una pattuglia della polizia. Gli agenti e i soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo
Auto contro un albero: muore un 80enne
POLIZIA CANTONALE BERNA
Fonte Polizia cantonale Berna
elaborata da Redazione
Auto contro un albero: muore un 80enne
A trovare la vettura è stata una pattuglia della polizia. Gli agenti e i soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo

LYSS - Un automobilista di 80 anni è morto sabato mattina in un incidente stradale a Busswil, nel comune di Lyss (BE).

L'auto incidentata è stata scoperta da una pattuglia poco dopo le 7.10. Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava percorrendo la Bielstrasse da Busswil in direzione di Studen quando, per ragioni ancora da chiarire, è uscito di strada in una curva e si è schiantato contro un albero.

Gli agenti hanno trovato il conducente privo di conoscenza all'interno della vettura e gli hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, proseguiti poi dai sanitari dell'ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione, l'uomo è morto poco dopo sul posto. La vittima era un cittadino svizzero residente nel canton Berna.

La Bielstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore e mezza e sul posto è stata predisposta una deviazione. Oltre alla Polizia cantonale bernese sono intervenuti un'ambulanza, il Care Team del canton Berna e un carro attrezzi. È stato inoltre richiesto l'intervento di un elicottero della Rega.

L'inchiesta, condotta dalla Polizia cantonale sotto la direzione del Ministero pubblico regionale del Giura bernese-Seeland, dovrà chiarire la dinamica dell'incidente. Gli inquirenti chiedono a chiunque abbia visto tra le 6 e le 7.10 una VW Polo bianco-argento o il suo conducente nella regione di Busswil, oppure disponga di altre informazioni utili, di contattare il numero +41 32 328 21 31.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
busswilcanton bernaincidente stradalelyss

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
33
73

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
23 ore

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
2 gior
50
106

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
2 gior
31
129

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
21 ore

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
2 gior
36
77

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
48
96

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
1 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
7 ore

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
23 ore
32
57

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
1 gior
49
53

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
52
88

«La mia salute non c'entra nulla»

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
4 ore

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
2 gior
23
38

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
2 gior
44

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
3 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
2 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
7 ore
26
45

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
1 gior
27
45

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
2 gior
8
59

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
22

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
2 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
2 gior
12
50

La sorella di Ronaldo spara a zero

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
1 gior
16

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
1 gior
1
18

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
21 ore
10
38

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
1 gior
19
158

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
2 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
3 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
22 ore
12
53

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
2 gior
29
128

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
22 ore
6
17

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
1 gior
14

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
4 gior
7
14

Elisa, fine della storia d'amore

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
2 gior
14
37

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
1 gior
9
47

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
1 gior

I Sette della vergogna

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
1 gior
12
53

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
29
34

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
2 gior
20
7

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
86

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
5
15

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
2 gior
4
57

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
21 ore

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
22 ore
20

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
15 ore
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Strangolarsi fino a perdere i sensi: spuntano altri casi della pericolosa sfida tra giovani
LIVE
SVIZZERA
1 ora
6
10

Strangolarsi fino a perdere i sensi: spuntano altri casi della pericolosa sfida tra giovani

Agente ferito nell'inseguimento di due giovani in monopattino
LIVE
SAN GALLO
3 ore
2
8

Agente ferito nell'inseguimento di due giovani in monopattino

Furgone distrutto dalle fiamme sull'A13
LIVE
GRIGIONI
4 ore
1
3

Furgone distrutto dalle fiamme sull'A13

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
5 ore
1
4

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Un nuova tassa doganale Ue frena le spedizioni della Posta
LIVE
SVIZZERA
6 ore
11

Un nuova tassa doganale Ue frena le spedizioni della Posta

Martullo-Blocher: «Non sono candidata alla successione Parmelin»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
22

Martullo-Blocher: «Non sono candidata alla successione Parmelin»

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
16 ore
33

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Medico 80enne adescava minorenni online: denaro in cambio di sesso
LIVE
ZURIGO
19 ore
16
43

Medico 80enne adescava minorenni online: denaro in cambio di sesso

Tenta di investire i pedoni con l'auto
LIVE
VAUD
20 ore
27

Tenta di investire i pedoni con l'auto

Dicci cosa ami di più della Svizzera
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
21 ore

Dicci cosa ami di più della Svizzera