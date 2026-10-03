Auto contro un albero: muore un 80enne
A trovare la vettura è stata una pattuglia della polizia. Gli agenti e i soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo
LYSS - Un automobilista di 80 anni è morto sabato mattina in un incidente stradale a Busswil, nel comune di Lyss (BE).
L'auto incidentata è stata scoperta da una pattuglia poco dopo le 7.10. Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava percorrendo la Bielstrasse da Busswil in direzione di Studen quando, per ragioni ancora da chiarire, è uscito di strada in una curva e si è schiantato contro un albero.
Gli agenti hanno trovato il conducente privo di conoscenza all'interno della vettura e gli hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, proseguiti poi dai sanitari dell'ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione, l'uomo è morto poco dopo sul posto. La vittima era un cittadino svizzero residente nel canton Berna.
La Bielstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore e mezza e sul posto è stata predisposta una deviazione. Oltre alla Polizia cantonale bernese sono intervenuti un'ambulanza, il Care Team del canton Berna e un carro attrezzi. È stato inoltre richiesto l'intervento di un elicottero della Rega.
L'inchiesta, condotta dalla Polizia cantonale sotto la direzione del Ministero pubblico regionale del Giura bernese-Seeland, dovrà chiarire la dinamica dell'incidente. Gli inquirenti chiedono a chiunque abbia visto tra le 6 e le 7.10 una VW Polo bianco-argento o il suo conducente nella regione di Busswil, oppure disponga di altre informazioni utili, di contattare il numero +41 32 328 21 31.
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