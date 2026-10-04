Swiss Steel annuncia una nuova ristrutturazione, tagli in Germania

L'obiettivo è riorganizzare gli stabilimenti produttivi in modo che possano tornare a generare utili operativi in un mercato fortemente ridimensionato, ha proseguito il responsabile del gruppo con sede a Lucerna.

Da diversi anni Swiss Steel sta ormai affrontando una profonda crisi, e si è già trovata costretta a dimezzare il proprio organico, passato da 13'000 a 6'500 dipendenti. Il passo successivo sarà il risanamento del bilancio, ha dichiarato Koch. "Il nostro piano prevede di tornare alla redditività operativa a partire dal 2028". Da quel momento il gruppo sarà significativamente più piccolo e maggiormente focalizzato, ha sottolineato.